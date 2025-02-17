İhraç Kararlarının Ardından Harekete Geçtiler! Teğmenlerden Peş Peşe Dava

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılık yemini ettikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra ‘disiplinsizlik’ gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenler dava açmaya hazırlanıyor. İlk davayı açan Teğmen Serhat Gündar’ın ardından diğer teğmenler de harekete geçti. Teğmenlerin avukatları “Bu hafta 2 yeni dava daha açılabilir” açıklamasında bulunurken davaların İstanbul, Konya ve Ankara’da olacağı öğrenildi.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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İhraç Kararlarının Ardından Harekete Geçtiler! Teğmenlerden Peş Peşe Dava

30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından subay yemini edip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmesinin ardından harekete geçti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) kararına karşı usule ve esasa ilişkin aykırılık gerekçesiyle dilekçelerini hazırlayan teğmenler mahkemeye başvuracak.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri dönebilmek için davalardan ilkini Teğmen Serhat Gündar Ankara 20. İdare Mahkemesi’ne açmıştı. Diğer teğmenler de dava dilekçelerini hazırlama aşamasında. Teğmenlerin avukatları Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada 60 günlük itiraz süreci olduğunu hatırlattı.

BU HAFTA İÇERİSİNDE 2 YENİ DAVA

İlk davanın Ankara açıldığı, diğer davaların ise yolda olduğu vurgulanan açıklamada “Bu hafta içerisinde 2 yeni dava daha açabiliriz” dendi.

SIRADAKİ DAVALAR İSTANBUL VE KONYA’DA

Davaların 3 farklı kentte açılacağını belirten avukat “Isparta’da kara havacılık okulunda olan var. İstanbul’da olan var. Ankara’da topçuluk okulunda olan var. Isparta’daki dava Konya’da açılacak. Aynı olaydan 5 kişinin ihracı söz konusu olsa da her birinin kendine göre özel bazı detayları barındıracaktır tabi” değerlendirmesinde bulundu.

47 SAYFALIK GEREKÇE

Teğmenlerin ihracına yönelik 47 sayfalık gerekçe açıklanmıştı. Buna göre söz konusu fiilin TSK’nın itibarının zedelenmesine neden olduğu belirtilen gerekçede “Yemine ilişkin metnin okunmasını daha önceden planlandığının anlaşıldığı, disiplin amirleri tarafından talep reddedilmesine rağmen, tören sonrası dahi olsa emirlerin hilafında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarının millet nezdinde zedelendiği” ifadelerine yer verilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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