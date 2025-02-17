Meteoroloji Saat Verdi, Bursa'da Kar Alarmı

Bolu Valiliği, kuvvetli kar yağışı için saat vererek uyardı. Bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak karın kalınlığının 15 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Saat Verdi, Bursa'da Kar Alarmı

Sıcaklıkların düştüğü Bolu'da kar alarmı verildi. Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu akşam saat 19'dan itibaren şiddetli kar yağışının etkisini göstereceği ifade edildi. Açıklamaya göre, Bolu'da bugün saat 19.00'dan yarın saat 03.00'a kadar kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Saat Verdi, Bursa'da Kar Alarmı - Resim : 1

Valilik ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek kar kalınlığının 15 santimetreye yükselebileceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bolu Kar Yağışı Meteoroloji
Son Güncelleme:
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen Tutuklandı İki Kez Gözaltına Alınan Sendika Başkanı Tutuklandı
Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor
Alkollü Sürücü Polisleri Çileden Çıkardı, Güçlükle Karakola Götürüldü Alkollü Sürücü Polisleri Çileden Çıkardı, Güçlükle Karakola Götürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Prof. Dr. Tüysüz'den Bingöl İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Prof. Dr. Tüysüz'den O Şehir İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor'
Ekrem İmamoğlu Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı
Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilirkişi Soruşturmasında İstenen Ceza Belli Oldu Ekrem İmamoğlu Hakkında Hapis İstemi