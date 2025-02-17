Meteoroloji Saat Verdi, Bursa'da Kar Alarmı

Sıcaklıkların düştüğü Bolu'da kar alarmı verildi. Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu akşam saat 19'dan itibaren şiddetli kar yağışının etkisini göstereceği ifade edildi. Açıklamaya göre, Bolu'da bugün saat 19.00'dan yarın saat 03.00'a kadar kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Valilik ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek kar kalınlığının 15 santimetreye yükselebileceğini belirtti.

Kaynak: İHA