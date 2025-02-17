BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen Tutuklandı

Gaziantep'te tekstil işçilerinin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen dün akşam saatlerinde ikinci kez gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen Türkmen, savcılık ifadesi alınmaksızın sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen Tutuklandı

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan işçiler, kendilerine dayatılan düşük zammı kabul etmeyerek iş bırakmıştı. İş bırakma eylemleri çevre fabrikalara da yayılırken, Gaziantep Valiliği kent genelinde 15 gün boyunca kent genelinde eylem ve etkinlikleri yasaklamıştı.

Bu yasak kararının ardından işçiler kent meydanına toplanma kararı alırken, erken saatlerde BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen evinin önünden gözaltına alınarak ifade içini karakola götürülmüştü.

Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan Türkmen, dün akşam saatlerinde benzer suçlamalarla bir kez daha gözaltına alınmıştı.

Bugün sabah saatlerinde adliyeye getirilen Türkmen, savcılık makamında ifade alınmaksızın mahkemeye sevk edilmişti. Türkmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu gelişmenin ardından BİRTEK-SEN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bugün saat 17.00'de sendika binası önünde eylem çağrısında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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