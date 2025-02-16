Sendika Başkanı İkinci Kez Gözaltında

Gaziantep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düşük ücret zamlarına karşı işçiler tarafından başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği tarafından yasaklanması nedeniyle BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 14 Şubat'ta gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kez daha gözaltına alındığını duyurdu. Paylaşımda Türkmen, "Patronların isteğiyle bir kez daha gözaltına alınıyorum. Sendikada işçilerle toplantı halindeyken gelip sendikanın kapısından gözaltına alınıyorum. Geri geleceğim. Mücadeleye devam." dedi.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

Türkmen'in gözaltına alınmasından sonra BİRTEK-SEN'den de açıklama geldi. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltılarla, tehditlerle bizi yıldıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bütün baskılara ve yıldırma politikalarına karşı Başpınar işçileri başta olmak üzere bütün işçileri sendikamız etrafında birleşmeye çağırıyoruz. Sendikalaşmanın bir hak olduğunu size öğreteceğiz."

Türkmen'in gözaltına alınmasına ilk tepki Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'dan geldi. Aslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Antep işçisinin ücret ve insanca yaşama mücadelesinin kırmak isteyen iktidar işçinin eylemini yasaklıyor, sendika başkanını gözaltına alıyor. Valisi, Belediye Başkanı, sermaye partilerinin vekilleri ve kolluk kuvvetleri sermayenin emrine girmiş, onların talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bu hukuksuzluk ve baskılar karşısında Başpınar Organize Sanayi işçileri, sendika direnecek ve birlikte mücadeleyi kazanacağız. Mehmet Türkmen serbest bırakılsın, yasaklar son bulsun."

Kaynak: ANKA