Ege’nin İncisi İçin Yeni Hedef, 6 Bin İranlı Turistten Sonra Şimdi de 15 Bin

Turistlerin olmazsa olmazı yeri Bodrum bu yıl hedeflenen turist sayısını artırdı. Geçen sene 6 binden fazla İranlı turistin geldiği kentte yeni yılın hedefi ise 15 bin oldu.

Yeni turist hedeflerine ilişkin konuşan BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz şunları söyledi: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nde (TÜRSAB) de alternatif turizm ile ilgili bir çalışma var; birlikte çalışacağız. Martın sonunda İngiliz acenteleriyle ilk uçuşlar gerçekleşecek. Kış boyunca zaten Londra'dan Bodrum'a haftada 2 defa uçuş vardı. Şu an iyi gidiyor, kış boyunca bu uçuşların yapılması artı yöndeydi.

Kaynak: DHA