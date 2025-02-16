Ege’nin İncisi İçin Yeni Hedef, 6 Bin İranlı Turistten Sonra Şimdi de 15 Bin

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz bu yıl İran’dan gelen ziyaretçi sayısını 15 bine çıkarmak istediklerini belirtti. Dengiz “Geçen sene İran'dan 6 bin 850 kişi Bodrum'a gelmişti. Sadece İran değil İngiltere ve Rusya ile ilgili de böyle bir çalışma yapacağız" dedi.

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Ege’nin İncisi İçin Yeni Hedef, 6 Bin İranlı Turistten Sonra Şimdi de 15 Bin

Turistlerin olmazsa olmazı yeri Bodrum bu yıl hedeflenen turist sayısını artırdı. Geçen sene 6 binden fazla İranlı turistin geldiği kentte yeni yılın hedefi ise 15 bin oldu.

Ege’nin İncisi İçin Yeni Hedef, 6 Bin İranlı Turistten Sonra Şimdi de 15 Bin - Resim : 1

Yeni turist hedeflerine ilişkin konuşan BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz şunları söyledi: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nde (TÜRSAB) de alternatif turizm ile ilgili bir çalışma var; birlikte çalışacağız. Martın sonunda İngiliz acenteleriyle ilk uçuşlar gerçekleşecek. Kış boyunca zaten Londra'dan Bodrum'a haftada 2 defa uçuş vardı. Şu an iyi gidiyor, kış boyunca bu uçuşların yapılması artı yöndeydi.

Kaynak: DHA

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