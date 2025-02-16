Özel'in Kavga İddiasına Bakan Kurum'dan Yanıt
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına ilişkin iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Yeşilçam sinemasından 'Atma Ziya' repliklerini içeren bir videolu paylaşım yapan Bakan Kurum, "Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özgür Özel'in bir televizyon kanalında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında geçtiğini iddia ettiği tartışmayı Yeşilçam sinemasından 'Atma Ziya' repliklerini içeren bir videolu paylaşımla yalanladı.
Bakan Kurum Kurum sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şunları yazdı:
"Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum."
Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de, belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da…— Murat KURUM (@murat_kurum) February 16, 2025
Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan.
İnsanın ağzı açık kalıyor.
Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Kendisine şifa… pic.twitter.com/tt7AR7Okhj
Kaynak: Haber Merkezi