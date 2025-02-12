Ankara'da Kritik Temas! Murat Kurum ile CHP'li Vekil ve Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi

CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi deprem ve kentsel dönüşüm çalışmaları oldu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Ankara'da Kritik Temas! Murat Kurum ile CHP'li Vekil ve Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinin ilk sıralarında deprem gerçeği yer alıyor. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası tüm Türkiye'de vatandaşların ana gündem maddelerinden biri kentsel dönüşüm olmuş durumda. Hem iktidar hem de muhalefet sık sık depreme dikkat çekmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; bugün bakanlıkta CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda deprem bölgesindeki son durum, diğer illerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları ele alındı.

Ankara'da Kritik Temas! Murat Kurum ile CHP'li Vekil ve Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi - Resim : 1

Kurum, bu toplantıdan fotoğrafları "Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" notuyla paylaştı.

Ankara'da Kritik Temas! Murat Kurum ile CHP'li Vekil ve Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi - Resim : 2

Ankara'da Kritik Temas! Murat Kurum ile CHP'li Vekil ve Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi - Resim : 3

Ankara'da Kritik Temas! Murat Kurum ile CHP'li Vekil ve Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum CHP kentsel dönüşüm
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