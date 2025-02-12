Ankara'da Kritik Temas! Murat Kurum ile CHP'li Vekil ve Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinin ilk sıralarında deprem gerçeği yer alıyor. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası tüm Türkiye'de vatandaşların ana gündem maddelerinden biri kentsel dönüşüm olmuş durumda. Hem iktidar hem de muhalefet sık sık depreme dikkat çekmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; bugün bakanlıkta CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda deprem bölgesindeki son durum, diğer illerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları ele alındı.

Kurum, bu toplantıdan fotoğrafları "Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" notuyla paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi