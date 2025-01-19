Bakan Kurum Kritik Ortaklığı Duyurdu: İstanbul'da Depreme Karşı Büyük Adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Sapanca'da Emlak Katılım Bankası'nın düzenlediği Yöneticiler Zirvesi'ne katıldı. İş dünyasının bir araya geldiği etkinlikte konuşma yapan Kurum, bankanın, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal konut projelerine öncelik vermesinin önemine işaret etti. Bakan Kurum, TOKİ ile sosyal konut uygulamalarındaki proje süreçlerine katılmanın Emlak Katılım Bankası'na büyük olumlu etkisi olacağını ifade etti.

'SAĞLAM VE GÜVENLİ YAPILARA ÖNCÜLÜK EDECEK'

İstanbul'da beklenen depreme de değinen Murat Kurum, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Emlak Katılım ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının yaptığı ilk kar-zarar işi ortaklığı da İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu ortaklık ile İstanbul özelinde konut stokuna katkı sağlanacak. Aynı zamanda İstanbul'daki deprem riskini bertaraf etmeye yönelik kararlı adımların atılmasına yine destek vermiş olacak. Sağlam ve güvenli yapılar inşa edilmesine de inşallah öncülük edecektir."

'PİYASAYI DOMİNE EDİYOR'

Ülke ekonomisine 149 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım Bankası'nın piyasayı domine ettiğini söyleyen Kurum, "Kıymetli genel müdürümüz 2025 yılı hedeflerini açıklarken halka arzı açıkladı ki doğru bir ihtiyaç. Yani bu manada hem sermayesini artıracak hem de kredi ve finans kapasitesini artırmaya yönelik, uluslararası manada da yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte adını bir üst noktaya taşıyabilecek bir konuma kavuşabilecektir" diye konuştu.

'KUPON BİRİKTİREN BİRÇOK VATANDAŞ EV ALDI'

Emlak Katılım Bankası'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle bugünkü haline geldiğini dile getiren bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Köklü geçmişi olan Emlak Bankası, maalesef liyakatli olmayan ellerde zaman içerisinde geri gitmiş, atıl kalmış. Ülkemize, milletimize sağladığı o katkıları bitirip tasfiye sürecine girmişti. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Gelinen zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle 21 Mart 2019'da bizlerin, ilgili arkadaşlarımızın çalışmalarıyla katılım finans kurumu olarak yeniden hayat buldu. Hamdolsun bugün çok daha güçlü, çok daha verimli ve ilgili kuruluşlarımızla, kurumlarımızla etkin bir işbirliğini yöneten bir banka haline geldi. 1987'de TOKİ'nin kurulmasıyla birlikte belki bu ihtiyaç azaldı ama ben hatırlıyorum, Emlak Bankası'nın kuponlarından biriktirip ev alan birçok vatandaşımız olduğunu da biliyorum."

Kaynak: AA