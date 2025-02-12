Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da Mehter Marşı'na Eşlik Etti

Asya-Pasifik turu kapsamında Endonezya’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Prabowo Subianto ile resmi görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasında 12 anlaşma imzalanırken, onuruna verilen yemekte Mehter Marşı’na sözleriyle eşlik etmesi dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turu devam ediyor. Bu kapsamda Malezya'nın ardından Endonezya'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve mevkidaşı Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. İki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.

MEHTER MARŞI'NA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen yemekte liderler ve iki ülke heyetleri bir araya geldi. Yemekte iki ülkenin sembolik müzikleri dinletildi. O eserlerden biri de Mehter Marşı oldu. Mehter Marşı çalındığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da marşa eşlik etti. Erdoğan'ın Mehter Marşı'nı söylediği anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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