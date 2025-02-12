Üçlü Zirveyle İlgili Çok Konuşulacak Yeni Kulis: Mansur Yavaş Anketleri İşaret Etti, Adaylık Mesajı Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir araya geldiği üçlü zirve ve sonrasında konuşulanlar gündemdeki yerini koruyor. Toplantıda konuşulanlarla ilişkin kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır, Serap Belet’in sunduğu Para Gündem programında, üçlü toplantıya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Kulis bilgisine göre Yavaş, üçlü görüşmede, Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair, “Bu saatten sonra aday olup olmamak sadece benim kararım olamaz. Toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin.” dedi.

"ADAYLIK SÜRECİ İÇİN ERKEN"

Çakır, Yavaş’ın o görüşmede Özel ve İmamoğlu'na adaylık sürecini erken bulduğunu ve ön seçime bu nedenle katılmayacağını ve sonuca saygı duyacağını bildirdiğini de anımsattı. İddiaya göre Yavaş, iki adaylı yarış önerisini de masaya getirdi. Yavaş'ın, “Ben de partide herhangi bir karışıklık veya huzursuzluk yaşanmasına izin vermeyeceğim. Birlik ve bütünlük duygusunun bozulmasına ne göz yumarım ne de buna katkıda bulunurum” dediği belirtilirken, CHP'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığı da aktarıldı.

Öte yandan, CHP'de aday belirleme süreci için yapılacak ön seçimin tarihi 23 Mart olarak belirlendi.

Kaynak: Habertürk