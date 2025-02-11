Mansur Yavaş’tan 'Üçlü Zirve Sonrası' Dikkat Çeken Paylaşım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında gerçekleşen Üçlü Zirve sonrasında Mansur Yavaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel’in “Bu süreçlerin hep birlikte ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz” açıklaması sonrasında Yavaş “Parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz” mesajı verdi.

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Mansur Yavaş’tan 'Üçlü Zirve Sonrası' Dikkat Çeken Paylaşım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi toplantısı öncesi CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkan iki isim Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile bir araya geleceği duyulmuştu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını parti içerisinde ön seçimle yapma kararının ardından gözler kritik üçlü zirveye çevrilmişti. Özel, Yavaş ve İmamoğlu arasında gerçekleşen üçlü görüşme, 9 Şubat tarihinde gerçekleşti.

Mansur Yavaş’tan 'Üçlü Zirve Sonrası' Dikkat Çeken Paylaşım - Resim : 1

ÖN SEÇİM TARİHİ: 23 MART

Partisinin bugünkü grup toplantısında, üçlü zirve ve ön seçim takvimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yıpranma olmaması' için Mansur Yavaş'ın ön seçimde aday olmayacağını belirtti. Özel, ön seçimin ise 23 Mart'ta düzenleneceğini söyledi.

Mansur Yavaş’tan 'Üçlü Zirve Sonrası' Dikkat Çeken Paylaşım - Resim : 2

ÖZEL 'KARARA SAYGILIM' DEMİŞTİ

Özel, şunları söyledi: Sayın Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi ve şu cümleyi kurdu: ‘Hepsi bizim partililerimiz. Elbette onların vereceği karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız.’ Ön seçim süreci dahil tüm bu süreçlerin hep birlikte ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz” dedi.

Mansur Yavaş’tan 'Üçlü Zirve Sonrası' Dikkat Çeken Paylaşım - Resim : 3

'BİRİZ VE BERABERİZ'

Siyaset dünyasının gündemine oturan üçlü görüşme sonrasında Özgür Özel’in ardından bir açıklamada Mansur Yavaş’tan geldi.

Özgür Özel’in bu açıklamasının ardından Mansur Yavaş’tan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Yavaş şunları söyledi: Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı. Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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