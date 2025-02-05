CHP'de Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Üçlü Zirve! Tarih Belli Oldu

CHP lideri Özgür Özel’in duyurduğu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını parti içerisinde ön seçimle yapma kararının ardından gözler Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a çevrilmişti. İki ismin sürece dair farklı yaklaşımlarda olması tartışma konusu olurken, CHP lideri Özel’in Parti Meclisi toplantısı öncesi iki başkanla bir araya geleceği ve süreci değerlendirecekleri iddia edildi.

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CHP'de Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Üçlü Zirve! Tarih Belli Oldu

CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmaları gündemdeyken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmalarında erken seçim çağrısında bulunurken bu haftaki grup toplantısında da "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" şeklinde konuşarak harekete geçeceklerini dile getirdi.

Bu çıkışın ardından gözler bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çevrildi. CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığında öne çıkan iki ismin, adaylık ve ön seçim sürecine dair farklı görüşlerde olduğu bilinirken, aralarında soğuk rüzgarlar estiği öne sürülen iki isim Ekrem İmamoğlu hakkında üst üste açılan soruşturmalar çerçevesinde Çağlayan’da ifade vermesinin ardından el ele verdikleri pozla birlik mesajı vermişti.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Üçlü Zirve! Tarih Belli Oldu - Resim : 1

YAVAŞ’TAN HENÜZ ERKEN ÇIKIŞI

Öte yandan Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Ekrem İmamoğlu'yla sürece yönelik görüşmelerine devam ediyor. Özel, hafta başında ABB Başkanı Yavaş ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Yavaş'ın ön seçim sürecine başlanmasının erken olduğuna yönelik değerlendirmelerini, gerekçeleri ile birlikte Özel'e ilettiği belirtildi. Yavaş, konuya ilişkin basın mensuplarının soruları üzerine, aday belirleme konusunda "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim” şeklinde konuşarak ön seçim ve aday belirleme sürecine mesafeli olduğunu ifade etmişti.

PARTİ MECLİSİ ÖNCESİ KRİTİK ZİRVE

Parti kulislerinde Parti Meclisi toplantısının hemen öncesinde Özel, Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında üçlü bir görüşmenin gerçekleşeceği ve sürecin etraflıca ele alınmasının beklendiği konuşuluyor. 10 Şubat günü gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısının hemen öncesinde 9 Şubat günü gerçekleşebileceği belirtilen kritik zirvede, erken seçim, aday belirleme ve ön seçim takviminin değerlendirileceği belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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