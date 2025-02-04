Canlı Yayında Flaş Kulis: Özel ile Yavaş Bir Araya Geldi! İşte Görüşmenin Detayları...

CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinin başlamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir" açıklamasını yapmıştı.

Yavaş'ın açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın dün bir araya geldikleri ortaya çıktı. Görüşmeye ilişkin bilgi veren tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, Yavaş'ın aday belirleme konusundaki çekincelerini anlattığını aktardı. Par'ın aktardığına göre; Özel de bir kez daha ön seçim yapacağını yineledi.

'UZLAŞI YOK'

Par şu ifadelere yer verdi:

"CHP'li üst düzey kaynağımdan aldığım bir son dakika bilgisini paylaşmak istiyorum. Bugün, Özgür Özel 'erken seçimin adayı erken belirlenir' diyor, ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Aday belirleme erken' diyordu.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş dün CHP Genel Merkezi'nde görüştüler. İlk aldığım bilgi Yavaş, aday belirleme konusundaki çekincelerini sıraladı. Ve bir kez daha erken dedi. Özel bir kez daha ön seçim yapacağını yineledi. Yani konuşsalar da şimdilik bir uzlaşı/anlaşma yok. Öyle gözüküyor."

Kaynak: tv100