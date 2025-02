Mahmut Arıkan'dan İktidara Deprem Tepkisi: Seçimden Sıra Gelmiyor

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin çatı partisi Yeni Yol, TBMM'de grup toplantısını düzenledi. Toplantıda açıklamalar yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamlarını yitirenleri anarak konuşmasına başlayan Arıkan, “Zamanın akışı, yaşadığımız kayıpları, hissettiğimiz acıyı unutturmuyor. Depremzede vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, sabırlar diliyorum. 6 Şubat 2023 gününü hiç unutmayacağız” dedi.

İKTİDARA DEPREM ELEŞTİRİSİ

6 Şubat depremleri sonrası çok acı tablolara şahitlik edildiğini belirten Arıkan, Saadet Partisi heyetlerinin deprem illerini ziyaret ettiğini, gözlem raporları hazırladığını ifade etti. Depremin yıl dönümünde Hatay’da olacağını söyleyen Arıkan, "Ziyaretten dönen arkadaşlarımızın kanaatlerini tek cümle ile ifade edecek olursam şunu söyleyebilirim 6 Şubat depremlerinin altından hala kalkabilmiş değiliz. Hatırlayacaksınız birçok projeler ve yatırımlar açıklanmıştı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, kısmen gerçekleşen bu projeler insanlarımıza umut oldu. Evlerini teslim alan vatandaşlarımız olduğu gibi konutlarına ulaşamayan mağdur olan yüz binlerce insanımız bulunuyor. Hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı, depremlerin hemen ardından ‘319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 850 bin yeni konut ve iş yeri yaparak, depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz’ sözünü vermişti. Bu sözün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen teslim edilen konut sayısı söz verilenin sadece üçte biri. İnsanlarımız hala konteyner kentlerde kötü şartlar altında barınıyor, konteyner çarşılarda ekonomik faaliyetlerini yürütmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'FELAKETE DAVETİYE ÇIKARILDI'

İmar barışının şehirleri plansız büyüttüğünü aktaran Arıkan, deprem tehdidi altındaki bir ülkede imar barışı çıkarmanın, felakete davetiye çıkarmak olduğunu aktardı. Arıkan, şunları söyledi: “Maalesef ülkemizde bu davetiye çıkarılmıştır. Sonuçta bedeli yine masum insanlar ödemiştir. Ülkemizde her zaman iki şeye hazır olmalıyız, biri seçim, biri deprem. AK Parti hükümeti, tüm enerjisini seçimleri kazanabilmek için harcadığı için, depreme sıra gelmiyor. Siyaset seçimle meşgulken, kim cumhurbaşkanı olsun tartışmalarını yaparken şehirlerimiz sessizce felakete doğru ilerliyor. Biz, yıkılan binaların altında kalan canlarımızın ardından yas tutmak yerine, onları yaşatacak politikaları hayata geçirmeliyiz. Peki bu yapılıyor mu?”

'ACİL EYLEM PLANINIZ HAZIR MI?'

“Soruyorum, adadakilerin tahliyesini planlayanlar; olası İstanbul depreminde tahliye planlarınız hazır mı?” diyen Arıkan, "İstanbul depreminin milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyenler; acil eylem planlarınız hazır mı? Şimdiden cumhurbaşkanlığı planları yapanlar güçlendirme, dönüşüm, arama kurtarma planlarınız hazır mı? Her fırsatta Yenikapı’yı, Saraçhane'yi toplanma alanı olarak belirleyenler; illerde, ilçelerde acil durum toplanma alanlarınız depreme hazır mı? Bir sonraki seçim için kapı kapı dolaşmayı salık verenler; kentsel dönüşüm ve güçlendirme konusunda kapı kapı dolaşma çağrınız hazır mı? Sık sık çadır devleti olmadığımızı dile getirenler; felaketler için çadır ve konteyner stoklarınız hazır mı? Bu yıl içinde 5G'ye geçeceğimizin sinyalini verenler; acil durumda kullanılmak üzere iletişim altyapınız hazır mı? Her felakette suçu birbirine atanlar İstanbul depremi olması durumunda da bahaneleriniz hazır mı? Yoksa siz her felâkette olduğu gibi sadece, ölü sayılarının açıklanma saatlerini mi planlıyorsunuz?" diye konuştu.

'EN YÜKSEK ENFLASYONA SAHİP 6. ÜLKEYİZ'

Ekonomi ve enflasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Arıkan, şu ifadeleri kullandı: "Milyonlarca asgari ücretlinin, memurun, emeklinin maaşlarının açıklanacağı ay enflasyon yüzde bire iniverdi. Maaşların insanımızın eline geçeceği ay enflasyon bir baktık ki yüzde 5'e çıkmış. İşte en büyük günahlardan olan kul hakkı, tam da budur. Milyonlarca insanımızın hakkına giriyorsunuz. Rakamlarla oynayarak algı yönetimi yapabiliyorsunuz, fakat gerçekleri değiştiremiyorsunuz. Bu ülkenin gerçeği sizin rakamlarınız değil, bu ülkenin gerçeği; Ambulansın içinde, ‘Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok’ diyen çocuktur. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 5 çıkması, yetkililerin asgari ücret ve emeklilere yönelik ‘ne kadar az verirsek o kadar iyi’ yaklaşımıdır. Bu şekilde ‘Bakın az zam verdik ama yine de enflasyon arttı’ mesajını veriyorlar. Şu an açıklanan aylık enflasyonumuz 140 ülkenin yıllık enflasyonunun üzerinde. Durumun vahametini şöyle özetleyeyim, yıllık enflasyonda Zimbabe, Sudan, Güney Sudan, Arjantin, Venezuela’dan sonra en yüksek enflasyona sahip 6'ncı ülkeyiz. Bu arada bu 5 ülkenin 3’ünde iç savaş, 2’sinde iç karışıklık var. Peki Türkiye’de savaş mı var, iç karışıklık mı var? Türkiye’de de AK Parti var AK Parti."

'DEVLETİ ARTIK İKTİDAR İLE ŞİRKETLER YÖNETİYOR'

Arıkan, 1 Şubat itibarıyla geçerli olan ve ayda 417 kWh'den fazla elektrik tüketimi bulunan mesken abonelerinin daha yüksek fatura ödeyeceği düzenlemeye ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elektrik faturalarında yeni sisteme geçildi. Vatandaşlarımıza şunu söylüyorlar; senin aylık 1049 liraya kadar elektrik hakkın var. Olur da faturan 1050 lirayı geçerse 2000 bin lira ödeyeceksin. Bunun neye göre düzenlendiğini hükümet yetkilileri dışında kimse bilmiyor. Ama biz neden düzenlendiğini biliyoruz. Ekonomideki çetelere kazandırmak için getirildi bu sistem. Şirketlerin kâr oranı katlansın diye bu yol bulundu. Çünkü devleti artık iktidar ile şirketler el ele yönetiyor. İhaleler, yolsuzluklar, rantlar birlikte bölüşülüyor.

