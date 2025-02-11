Özgür Özel, Partisinin Grup Toplantısında Konuşuyor

Özgür Özel, haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özel'in ön seçime aday olma kriterleri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yapılan üçlü görüşme ve CHP’nin erken seçim yol haritasına ilişkin ayrıntıları açıklaması bekleniyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Astsubay Esma Çevik 2019 yılında el yapımı patlayıcı imha etmeye çalışırken şehit düştü. Babası Hüseyin Akgül, farklı siyasi gelenekten gelmesine rağmen bizim şehitlerle ve gazilerle kurduğumuz ilişkiyi gördükten sonra baba ocağına döndü

DENİZ BAYKAL'I ANDI

Bu sabah 6. Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ı devlet mezarlığında andık. Seçimi AKP kaybedecek ama kazanamayız, partinin 2004 oyu yüzde 6 demiştim.... Yüzde 6 ile bana emanet ettiği Manisa'yı mezarı başına yüzde 60 ile kazanmış bir genel başkan olarak gittim15 yıl önce aktif siyasete Deniz Baykal'ın telefonuyla Manisa'da belediye başkan adayı olarak girdim. Deniz Bey telefonda bana, belki seçim kazanılmayacak ama siyaset seni kazanacak, demişti. Yüzde 6 ile bana emanet ettiği Manisa'yı mezarı başına yüzde 60 ile kazanmış bir genel başkan olarak gittim

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sayın Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiğini öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmiş olun dileklerimizi iletiyorum. Hastalık ve ölüm durumlarında eleştiri yapmadık. Bu süreçte kendisi ile ilgili olumsuz bir yaklaşımım olmadı, olmayacak. Allah şifa versin, görevinin başına gelsin.

KARTALKAYA FACİASINA İLİŞKİN

Ben rakamın 66 olduğunu öğrendiğim anda İstanbul'daki programı iptal edip Bolu'ya hareket ettim. Beyefendi kongreyi yapmadan rakamı açıklamadı."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi