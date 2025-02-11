2 Yaşındaki Çocuğun Üzerine Çaydanlık Devrildi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sehpadaki çaydanlığın devrilmesi sonucu 2 yaşındaki Miraç T. yaralandı. Sıcak çayın üzerine dökülmesiyle vücudunda 2’nci derece yanıklar oluşan küçük çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Huzur Mahallesi 51’inci Sokak’taki bir evde meydana geldi. Sehpa üzerindeki çaydanlık Miraç T.’nin üzerine devrildi.
Sıcak çayın dökülmesiyle 2 yaşındaki Miraç T.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanıklar oluştu. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Miraç T., Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA