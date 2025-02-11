2 Yaşındaki Çocuğun Üzerine Çaydanlık Devrildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sehpadaki çaydanlığın devrilmesi sonucu 2 yaşındaki Miraç T. yaralandı. Sıcak çayın üzerine dökülmesiyle vücudunda 2’nci derece yanıklar oluşan küçük çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

2 Yaşındaki Çocuğun Üzerine Çaydanlık Devrildi

Olay, sabah saatlerinde Huzur Mahallesi 51’inci Sokak’taki bir evde meydana geldi. Sehpa üzerindeki çaydanlık Miraç T.’nin üzerine devrildi.

Sıcak çayın dökülmesiyle 2 yaşındaki Miraç T.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanıklar oluştu. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Miraç T., Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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