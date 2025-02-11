200 Bin Dolarlık Tarihi Eserle Yakalandılar

Aydın’da, piyasa değeri 200 bin dolar olduğu iddia edilen ve üzerinde Hz. İsa’nın hayatından sahnelerin yer aldığı tarihi eserleri satmaya çalışan iki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Germencik ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait 3 aplik levha ve 1 matara ele geçirildi.

200 Bin Dolarlık Tarihi Eserle Yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla N.A. ve R.A. isimli 2 şüpheli Aydın’a geldi. Şüphelilerin bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçerek, şahısların bulunduğu aracı Germencik ilçesinde durdurdu.

Yapılan aramada 3 adet aplik (Triptikon/Üçlü İkon üç adet levha üzerine Hz. İsa’nın hayatından sahneler işlenmiş) levha ve 1 adet matara ele geçirildi. Bizans dönemine ait 4 parça tarihi eserin piyasa değerinin yaklaşık 200 bin dolar olduğu tespit edildi. Tarihi eserler müze müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA

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