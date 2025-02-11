Hapis Cezası Verilmişti... Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'dan İlk Açıklama

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında verdiği hapis cezası kararının ardından, Zeydan ilk açıklamasını yaptı.

Kararın ardından kalabalık bir grup Van Büyükşehir Belediye binası önünde toplanırken, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan da eş başkan Neslihan Şedal, DEM Parti Van milletvekilleri Gülcihan Soyyiğit, Mahmut Dindar, Gülderen Varlı, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç ve partililer ile birlikte belediye binası önüne gelerek açıklama yaptı.

Zeydan, halkın iradesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu kararın hukuki bir temelinin olmadığını belirterek, "Buradan vicdanlı adalete, hukuka inanan bütün Türkiye toplumuna da seslenmek istiyoruz. Burada yapılan hukuksuzluk apaçık ortadadır. Halkın iradesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu hukuk garabetinin hiçbir hukuki temeli yoktur. Hep söyledik. Bizim başımıza gelen hukuksuzluklar, adaletsizlikler, zulüm yarın sizin başınıza da gelecektir. Onun için herkesin bu adaletsizlikler karşısında demokrasinin, adaletin yanında olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA