Hapis Cezası Verilmişti... Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'dan İlk Açıklama

Hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ilk açıklamasını yaptı. Zeydan açıklamasında, "Buradan vicdanlı adalete, hukuka inanan bütün Türkiye toplumuna da seslenmek istiyoruz. Burada yapılan hukuksuzluk apaçık ortadadır. Halkın iradesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu hukuk garabetinin hiçbir hukuki temeli yoktur" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Hapis Cezası Verilmişti... Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'dan İlk Açıklama

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında verdiği hapis cezası kararının ardından, Zeydan ilk açıklamasını yaptı.

Kararın ardından kalabalık bir grup Van Büyükşehir Belediye binası önünde toplanırken, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan da eş başkan Neslihan Şedal, DEM Parti Van milletvekilleri Gülcihan Soyyiğit, Mahmut Dindar, Gülderen Varlı, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç ve partililer ile birlikte belediye binası önüne gelerek açıklama yaptı.

Hapis Cezası Verilmişti... Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'dan İlk Açıklama - Resim : 1

Zeydan, halkın iradesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu kararın hukuki bir temelinin olmadığını belirterek, "Buradan vicdanlı adalete, hukuka inanan bütün Türkiye toplumuna da seslenmek istiyoruz. Burada yapılan hukuksuzluk apaçık ortadadır. Halkın iradesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu hukuk garabetinin hiçbir hukuki temeli yoktur. Hep söyledik. Bizim başımıza gelen hukuksuzluklar, adaletsizlikler, zulüm yarın sizin başınıza da gelecektir. Onun için herkesin bu adaletsizlikler karşısında demokrasinin, adaletin yanında olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Abdullah Zeydan’ın Yargılandığı Davada Yeni GelişmeAbdullah Zeydan’ın Yargılandığı Davada Yeni GelişmeGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Abdullah Zeydan Van Hapis cezası DEM Parti Diyarbakır
Son Güncelleme:
Gezi Davası'nda 3 İsme Beraat Gezi Davası'nda 3 İsme Beraat
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
Panel Raporlarında 'Pes Dedirten' Detaylar... Röntgen Sonuçlarımızı Bile Çalmışlar Röntgen Sonuçlarımızdan Ne İstediniz?
ÇOK OKUNANLAR
9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu: Başkan Yardımcıları Gözaltında İstanbul'da 9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu
AKOM'dan Yeni Alarm, Yarına Dikkat! Kar Birden Bastırdı, İstanbul'da 9 İlçede Okullar Tatil Kar Birden Bastırdı! İstanbul'da 9 İlçede Okullar Tatil
Reha Muhtar'ın Boğazdaki Lüks Yalısı Soyuldu Reha Muhtar'a 'Hırsızlık' Şoku! Yana Yakıla Savcılığa Koştu
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem', Kritik Zirveye Bu Sözler Damga Vurdu Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem'
Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu: ‘Bazı Milletvekilleri Başsavcılığa Delege Gönderecek’ Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu