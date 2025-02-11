Gezi Davası'nda 3 İsme Beraat

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013'teki Gezi Parkı protestolarına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından, Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada beraatlerine hükmetti.

Gezi Parkı davasında haklarında verilen 18’er yıl hapis cezası kararının bozulmasının ardından tahliye edilerek yeniden yargılanan Taksim Dayanışması üyesi mimar Mücella Yapıcı, iktisatçı Yiğit Ali Ekmekçi ve akademisyen Ali Hakan Altınay’la ilgili yargılamaya devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

YETERLİ DELİL BULUNAMADI

Mahkeme kararında, "Türkiye Cumhuriyeti Hukümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan cezalandırılmaları istenmişse de suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA