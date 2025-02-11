2030’a Kadar Hepsi Zirve Yapacak, Geleceğin Meslekleri Sil Baştan Değişti

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı uzmanlarından Senem Dartar, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2025 İşlerin Geleceği Raporu’nunda yer alan dikkat çeken sonuçları paylaştı.

Gelecekte önem kazanacak mesleklere dair değerlendirme sunan raporda, 2030 yılına kadar 170 milyon yeni işin ortaya çıkacağı, 92 milyon işin de silineceği ifade edildi.

Kasiyerler, idari asistanlar ve grafik tasarımcılar gibi işlerin düşüşe geçeceğinin belirtildiği raporda, yaratıcı düşünme, esneklik, dayanıklılık ve çeviklik gibi kritik insan becerilerinin öne çıkacağı belirtildi.

HANGİ MESLEKLER POPÜLER OLACAK?

Buna göre gelecekte öne çıkacak meslekler arasında mühendis, analist, Al mühendisi, veri bilimci, ağ uzmanı, etik hacker, siber güvenlik analisti, hemşireler, sağlık teknologları ve yaşlı bakımı uzmanları, araç yazılım mühendisleri, batarya teknolojileri uzmanları yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi