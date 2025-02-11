2030’a Kadar Hepsi Zirve Yapacak, Geleceğin Meslekleri Sil Baştan Değişti

Popüler meslek grupları yıldan yıla değişirken, Dünya Ekonomik Forumu’nun son raporu dikkat çeken yeni meslekleri gün yüzüne çıkardı. 2025 İşlerin Geleceği Raporu’na göre, önem kazanacak meslekler arasında veri bilimci, ağ uzmanı, etik hacker, siber güvenlik analisti, hemşireler, sağlık teknologları ve yaşlı bakımı uzmanları, araç yazılım mühendisleri, batarya teknolojileri yer aldı.

Son Güncelleme:
2030’a Kadar Hepsi Zirve Yapacak, Geleceğin Meslekleri Sil Baştan Değişti

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı uzmanlarından Senem Dartar, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2025 İşlerin Geleceği Raporu’nunda yer alan dikkat çeken sonuçları paylaştı.

Gelecekte önem kazanacak mesleklere dair değerlendirme sunan raporda, 2030 yılına kadar 170 milyon yeni işin ortaya çıkacağı, 92 milyon işin de silineceği ifade edildi.

2030’a Kadar Hepsi Zirve Yapacak, Geleceğin Meslekleri Sil Baştan Değişti - Resim : 1

Kasiyerler, idari asistanlar ve grafik tasarımcılar gibi işlerin düşüşe geçeceğinin belirtildiği raporda, yaratıcı düşünme, esneklik, dayanıklılık ve çeviklik gibi kritik insan becerilerinin öne çıkacağı belirtildi.

2030’a Kadar Hepsi Zirve Yapacak, Geleceğin Meslekleri Sil Baştan Değişti - Resim : 2

HANGİ MESLEKLER POPÜLER OLACAK?

Buna göre gelecekte öne çıkacak meslekler arasında mühendis, analist, Al mühendisi, veri bilimci, ağ uzmanı, etik hacker, siber güvenlik analisti, hemşireler, sağlık teknologları ve yaşlı bakımı uzmanları, araç yazılım mühendisleri, batarya teknolojileri uzmanları yer alacak.

2030’a Kadar Hepsi Zirve Yapacak, Geleceğin Meslekleri Sil Baştan Değişti - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meslek Hacker
Son Güncelleme:
Ebeveynler Dikkat! Çocuğunuza Sakın Giydirmeyin, Bakanlık Riski Açıkladı Ebeveynler Dikkat! Çocuğunuza Sakın Giydirmeyin, Bakanlık Riski Açıkladı
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
Tüm Ülke Bu Köşkü Konuşuyor... Eşi Benzeri Yok Tüm Ülke Bu Köşkü Konuşuyor... Eşi Benzeri Yok
Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler
ÇOK OKUNANLAR
9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu: Başkan Yardımcıları Gözaltında İstanbul'da 9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu
AKOM'dan Yeni Alarm, Yarına Dikkat! Kar Birden Bastırdı, İstanbul'da 9 İlçede Okullar Tatil Kar Birden Bastırdı! İstanbul'da 9 İlçede Okullar Tatil
Reha Muhtar'ın Boğazdaki Lüks Yalısı Soyuldu Reha Muhtar'a 'Hırsızlık' Şoku! Yana Yakıla Savcılığa Koştu
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem', Kritik Zirveye Bu Sözler Damga Vurdu Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem'
Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu: ‘Bazı Milletvekilleri Başsavcılığa Delege Gönderecek’ Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu