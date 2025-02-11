Ebeveynler Dikkat! Çocuğunuza Sakın Giydirmeyin, Bakanlık Riski Açıkladı

Son dönemde Türkiye'deki hileli gıda skandalları vatandaşı endişelendirirken, giyim ürünlerinde de sağlığa risk oluşturan maddeler tespit edilmeye başlandı. Ticaret Bakanlığı, yeni listeyi de guvensizurun.ticaret.gov.tr adresi üzerinden açıkladı.

Bakanlık, "Tyess" markasına ait ekru renkli çocuk mayosunun piyasaya arzına yasak koyup toplatma kararı verdi. Ticaret Bakanlığı güvensizlik nedeni için de, büzme ipinin ucundaki üç boyutlu süslemeleri işaret etti.

ÇOCUK GİYİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çocuk giyiminde pamuklu kumaşlar gibi doğal malzemeler tercih edilmelidir. Pamuk, nefes alabilirlik sağlar ve çocuğun cildine zarar vermez. Aksi özellikteki kumaş veya sert ya da naylon yapıdaki giysiler, çocukların cildine zarar verebilir.

Kaynak: Haber Merkezi