Tüm Ülke Bu Köşkü Konuşuyor... Eşi Benzeri Yok

Paşaçayırı Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde yer alan, iki oda ve bir antreden oluşan bahçeli taş ev, her geçen gün biraz daha yıpranıyor. Mehmet Tekel, eşiyle birlikte yaşadığı bu tarihi yapının dış cephesinin 9 Aralık 2010’da Almanya Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz ve Erzurum Fahri Konsolosu Dr. Yılmaz Kuşkay’ın katkılarıyla onarıldığını belirtti.

'BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA İSTİHBARAT EVİYDİ'

Yıllara meydan okuyan evin artık dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden emekli teknisyen ve Kars Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Tekel, evin tarihi önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Söz konusu taşınmaz Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ruslar tarafından Kars'a yerleştirilen Almanlardan kalma bir taşınmaz olup, mimari açıdan tarihi özellikleri gösteren bu Alman evi Türkiye'nin doğusuna ilişkin seyahat raporlarında ve gezi kılavuzlarında yer alarak yerli ve yabancılar için ilgi çekici bir yer olarak bilinmektedir. Bu taşınmazın giriş kapısı ile dört pencere üzerinde İncil ve Zebur’dan çizgiler ile duvarlarında yağlı boya tabloları bulunmaktadır. Dedem ve babamdan bana intikal eden bu tarihi taşınmazı kendi imkanlarımla muhafaza ediyorum ve halen muhafaza etmeye devam ediyorum.”

KORUNMASI GEREKEN YAPITLARDAN BİRİ

Evinin, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 12 Aralık 2018 tarihli kararla "2. grup korunması gereken kültür varlığı" olarak tescillendiğini belirten Mehmet Tekel, binanın bazı bölümlerinde ciddi hasarlar meydana geldiğini söyledi. Tekel, "Söz konusu taşınmazın kuzey cephe duvarının 8-10 santim çökme, üç duvarın zemininden 60-70 santim yükseklikte, tavana yakın noktaların ise 20-30 santim dökülüp kabarmıştır. Ben emekli ve sabit gelirli biri olarak bu evde eşimle birlikte yaşamaktayım" dedi.

CİMER’e yaptığı başvurudan aldığı yanıtta, restorasyonun mülk sahibinin hazırlayacağı bir proje doğrultusunda yapılması gerektiğinin belirtildiğini dile getiren Tekel, bunun kendisi için imkansız olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA