Burdur'da Feci Ölüm! Yem Karma Makinesine Düşerek Can Verdi

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde, hayvanları için yem hazırlayan 52 yaşındaki Nurettin Ot, bir anlık dalgınlıkla yem karma makinesine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Burdur'da Feci Ölüm! Yem Karma Makinesine Düşerek Can Verdi

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde saat 08.45 sıralarında evinin önünde yem karma makinesinde hayvanları için yem hazırlayan Nurettin Ot (52) bir anlık dalgınlık sonucu yem karma makinesine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nurettin Ot’un cenazesi makineden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Ot’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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