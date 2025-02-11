Bebek Tulumunda Ölümcül Tehlike! Bakanlık Harekete Geçti
Ticaret Bakanlığı, bir bebek tulumunda 'boğulma' tehlikesi tespit edilmesinin ardından harekete geçti. Söz konusu ürüne ilişkin toplatma kararı alındı.
Gülsüm Alpkıray
Vatandaşların canı ve sağlığını tehlikeye atan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) bildirilmeye devam ederken, Ticaret Bakanlığı, bebek tutulumundaki boğulma tehlikesine karşı harekete geçti.
Bakanlık’tan GÜBİS’e yapılan bildirimde Pumay Tekstil isimlisi firmanın satışa sunduğu ‘Zeyno&Memo’ markalı bebek tutulumunda boğulma tehlikesi tespit edildi.
Ürünün taşıdığı riskler için “Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Yaralanmalar” ifadeleri kullanıldı.
Ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, toplatma kararı verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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