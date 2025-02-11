Bebek Tulumunda Ölümcül Tehlike! Bakanlık Harekete Geçti

Ticaret Bakanlığı, bir bebek tulumunda 'boğulma' tehlikesi tespit edilmesinin ardından harekete geçti. Söz konusu ürüne ilişkin toplatma kararı alındı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Bebek Tulumunda Ölümcül Tehlike! Bakanlık Harekete Geçti

Vatandaşların canı ve sağlığını tehlikeye atan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) bildirilmeye devam ederken, Ticaret Bakanlığı, bebek tutulumundaki boğulma tehlikesine karşı harekete geçti.

Bakanlık’tan GÜBİS’e yapılan bildirimde Pumay Tekstil isimlisi firmanın satışa sunduğu ‘Zeyno&Memo’ markalı bebek tutulumunda boğulma tehlikesi tespit edildi.

Bebek Tulumunda Ölümcül Tehlike! Bakanlık Harekete Geçti - Resim : 1

Ürünün taşıdığı riskler için “Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Yaralanmalar” ifadeleri kullanıldı.

Ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, toplatma kararı verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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