Şarampole Devrilen Araçtaki 3 Kişi Yaralandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza dün gece Kütahya-Gediz kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.A. idaresindeki 43 AEL 748 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü M.A. ve araçta yolcu olarak bulunan A.A. ve Z.A. yaralandı.
Yaralıları ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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