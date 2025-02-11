Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem', Kritik Zirveye Bu Sözler Damga Vurdu

CHP, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim süreci devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını verdi. Yavaş, parti içinde yapılacak ön seçime katılmayacağını açıkladı. Mansur Yavaş, bu kararını CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği toplantıda iletti. Üçlü zirvede, Yavaş'ın seçim süreciyle ilgili bazı rahatsızlıklarını da dile getirdiği iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ SİTEM ETTİ

Gazeteci Saygı Öztürk’ün köşe yazısına göre, Yavaş, CHP yönetiminin adaylık süreciyle ilgili yaptığı açıklamaları basından öğrendiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu ilettiğini belirtti. Yavaş, "Bir açıklama yapılacağı zaman bana da önceden bilgi verilmesini rica ediyorum. Bilgim dışında bir açıklama olduğunda bunu basından öğreniyorum. Boşa düşüyorum. Bu da hoş olmuyor. Açıklama yapınca sanki parti yönetimine karşıymışım gibi anlamlar çıkarılıyor. Seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir süreç yürütülmeli" ifadelerini kullandı.

CHP ÖN SEÇİM ÖNERGESİNİ ONAYLADI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ön seçim gündemiyle toplandı. Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan ön seçim yönergesi, MYK üyelerinin oylamasıyla kabul edildi. Parti Meclisi toplantısında da üzerinde uzlaşılan bu yönerge, ön seçimin nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntıları içeriyor.

ÖN SEÇİM TARİHİ AÇIKLANACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın düzenlenecek haftalık grup toplantısında ön seçimin tarihini duyuracak. Ayrıca ön seçim kriterleri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yapılan görüşmenin detayları ve CHP’nin erken seçim stratejisi hakkında bilgi verecek.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 14 Şubat Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyerek ön seçim süreciyle ilgili teknik detayları paylaşacak. Toplantıda, sandıkların nerelerde ve nasıl kurulacağı gibi konular ele alınacak.

Kaynak: Sözcü