Mansur Yavaş, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı mı Olacak? 'Üçlü Zirve'de Bu Satırları Okudu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, üçlü zirvede bir araya gelmiş ve görüşmenin ardından bugün Mansur Yavaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçime katılmayacağı öğrenilmişti.

Tüm gözlerin çevrildiği üçlü zirvede neler konuşulduğu merak konusuyken detaylar gelmeye devam ediyor. Görüşmede Mansur Yavaş'ın Ali Taş'ın Antalya Körfez gazetesinde kaleme aldığı "Centilmenlik Anlaşması ve Kaygı Eşiği" başlıklı makalesini okuduğu öğrenildi.

Taş, bahsi geçen yazısında, "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve aday belirleme yöntemi ulusal bir soruna dönüştü desek, bilmem abartma yapmış olur muyum? Bütün gözler bugün Ankara’da yapılacak olan üçlü görüşmeye çevrilmiş durumda. Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya gelecekler ve Cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi konusunu masaya yatıracaklar" ifadesini kullandı.

'BİRİSİ VAZGEÇER Mİ, ZOR GÜRÜNÜYOR'

Makalede eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın bir önerisi de dile getiriliyor. Subaşı, önerisine ilişkin şunları ifade etti:

"Mansur Yavaş 'Seçim benimle alınır, çünkü MHP ve AKP dahil bütün sağ kesimden de oy alırım' diye düşünüyor. Ekrem İmamoğlu ise 'Seçim benimle alınır, doğu ve güneydoğu ile Karadeniz bölgesinden en çok oyu ben alırım' diye düşünüyor. İmamoğlu, popülaritesi ve siyasi becerisi yüksek bir siyasetçidir. Yavaş ise soğukkanlı ve temkinli tutumuyla sempati kazanmaktadır. Yavaş kamuoyu yoklamalarında önde olduğunu, İmamoğlu ise önseçimi alacağını biliyor. İkisi de değerli ve güçlü adaylar... Bu, CHP'nin güçlü yanıyken iyi yönetilmezse zayıf yanı olabilir. Birisi vazgeçer mi, zor görünüyor. Önseçimle belirlensin denirse Mansur Yavaş, kamuoyu yoklamaları denirse İmamoğlu kabul etmeyecektir. Ayrıca seçimin ancak kendileri ile kazanılacağını düşünüyorlar.

BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI MI OLACAK?

Genel Başkan Özgür Özel'in iki başkanla yapacağı toplantıdan uzlaşma çıkmazsa, bir centilmenlik anlaşması yapılabilir. Şöyle ki; ön seçim yapılacaksa dışarıda kalan diğer aday, dilerse partisine bağlılığını ifade ederek 100 bin imzayla cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız katılabilir. Seçim ikinci tura kalacaktır ve üç adaylı bir seçim olacaktır. CHP'li iki başkan her bölgeden oy alacak muhalif oylar en yüksek seviyeye çıkacaktır. Yine anlaşma gereği ilk turda daha az oy alan aday ise diğer adaya tam desteği peşinen kabul ederek dilerse cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da kabul edebilecektir. Böyle bir uzlaşma zor olmaz kimse kaybedilmez, ön seçim ve kamuoyu yoklaması bir yana milyonlarca seçmen de oylarıyla yol göstermiş olacağı için herkes sonucuna rıza gösterecektir diye düşünürüm."

Kaynak: ANKA