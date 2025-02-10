Mansur Yavaş'tan Kritik Ön Seçim Kararı

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Cumhurbaşkanı adayı' gündemini değerlendirmek üzere dün bir araya geldi. Görüşmenin detayları merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmama kararı aldı.

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Mansur Yavaş'tan Kritik Ön Seçim Kararı

CHP'de cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün Ankara'da bir araya geldi.

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından CHP lideri, "Birlikteyiz, Hep birlikte olacağız, Hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak…" notunu düşerek paylaşımda bulundu. Görüşmeyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

Mansur Yavaş'tan Kritik Ön Seçim Kararı - Resim : 1

KARARINI VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime katılıp katılmayacağına ilişkin kararı merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

Mansur Yavaş görüşmede, CHP'nin adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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