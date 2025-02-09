Özel, Üçlü Görüşmeden İlk Kareyi Paylaştı: Kritik Zirvede 'Birliktelik' Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı “ön seçim” toplantısı sona erdi. Görüşmenin ardından Özel'den paylaşım geldi.

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Özel, Üçlü Görüşmeden İlk Kareyi Paylaştı: Kritik Zirvede 'Birliktelik' Mesajı

CHP'de cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından gözler 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

Ön seçim yönergesinin görüşüleceği ve oylamaya sunulacağı PM toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmenin yeri basına duyurulmadı. Edinilen bilgiye göre görüşme saat 20.00'de başladı. Görüşmede, ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırıldı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından CHP lideri Özgür Özel, üçünün bir arada olduğu fotoğrafı paylaşarak "Birlikteyiz, Hep birlikte olacağız, Hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak…" notunu düştü.

'BİRLİKTELİK' MESAJI

Özel'in İmamoğlu ve Yavaş işe gerçekleştirdiği üçlü görüşme sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından CHP lideri, "Birlikteyiz, Hep birlikte olacağız, Hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak…" notunu düşerek paylaşımda bulundu.

Bu gönderi, İmamoğlu ve Yavaş'ın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş
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