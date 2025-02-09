Fatih Erbakan'dan İktidara 'Asgari Ücret' Resti! 'Kuş Kadar Zam Bir Ay Geçmeden Uçup Gitti'

Partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret zammı, Bolu faciası, 6 Şubat depremleri ve ekonomik koşullara tek tek dikkat çekti.

'ASGARİ ÜCRETLİYE ÇİLE DÜŞTÜ'

Asgari ücretlinin gelirinin açlık sınırının altına düştüğünü vurgulayan Erbakan “Vermiş oldukları kuş kadar zam daha bir ay geçmeden maalesef uçup gitti. Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine yaşam mücadelesi, çile ve hayatta kalma mücadelesi düştü” dedi.

Türkiye’nin en gerçek sorununun geçim derdi olduğuna dikkat çeken Erbakan, vatandaşın yüzde yüzde 45'inin açlık, yüzde 80'inin ise yoksulluk sınırının altında hayat sürdüğünü dile getirdi.

'EKONOMİYİ GETİRDİKLERİ NOKTA ORTADA'

Bir an önce erken seçim yapılması için seslenen Erbakan, şöyle konuştu: Ekonomiyi getirdikleri nokta ortada. Sayın Mehmet Şimşek dönemi öncesi ve Sayın Mehmet Şimşek dönemi ortada, öyleyse ne yapacağız? CHP'ye mi gideceğiz? Hayır. Bu ülkede CHP'nin iktidar olduğu hiçbir dönemde ekonominin düzeldiği, bolluk ve bereket yaşandığı görülmemiş. Öyleyse ne CHP'den ne mevcut iktidardan bir hayır gelmeyeceği ortada olduğuna göre erken seçimin yapılması halinde bu aziz millet ferasetini kullanacak ve Yeniden Refahı iktidara getirecek.

BOLU FACİASI VE DEPREMİ DE HATIRATTI

Öte yandan deprem bölgelerinde 650 bin vatandaşın hala konteyner kentlerde yaşadığını belirten Erbakan, bir an önce sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Erbakan, Bolu faciasını da hatırlatarak otel sahibinin yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, belediyenin ve il özel idaresinin de sorumluluklarının bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA