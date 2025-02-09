İYİ Parti Lideri Dervişoğlu Ümit Özdağ’ı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri Cezaevi’ne yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ ve Toktaş’ın morallerinin yüksek olduğunu, demokrasiye, hukuka ve adalete olan bağlılıklarını dile getirdiklerini ifade eden Dervişoğlu, iki ismin haksız tutuklarına olan isyanın dile getirilmelerini beklediklerini belirtti.

'GÖZALTINA ALINMALARI BİLE MÜMKÜN DEĞİL'

“Türkiye'nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak suretle kurtulması lazım” şeklinde konuşan Dervişoğlu, iki isimden yargılandıkları dosyalar ve muhatap oldukları soruşturmalarına detaylarına dair bilgi aldığını ifade ederek iki ismin bu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınabilmesinin bile mümkün olmadığını söyledi.

'İNŞA EDİLMEK İSTENEN REJİMİN HABERCİSİ'

Süreci hukuken sonuna dek savunacaklarını vurgulayan Dervişoğlu, “Bunlar Türkiye’de haksızlıklara karşı ses çıkaranların susturulmasına yönelik eylemlerdir ve aynı zamanda inşa edilmek istenen istibdat rejiminin de habercisidir. Siyasetin, sivil toplumun, aydınların, sanatçıların buna sessiz kalması da mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

'SİLİVRİ GERÇEKTEN SOĞUKMUŞ'

Hiçbir silahın sahibine sadık olmayacağını söyleyen Dervişoğlu, yargıyı silah olarak kullananların, eğer onu kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa, bir gün o silahın kendilerini de vuracağını belirtti.

Dervişoğlu sözlerini, “Silivri soğuk demişlerdi, gerçekten soğukmuş. İçeride yatan herkese sabır dileklerimi iletiyorum” diyerek bitirirken Silivri’ye tekrar geleceğini de açıkladı.