Dervişoğlu'ndan 'Adaylık' Sitemi: 'DEM'e Soracaklar İYİ Parti'ye Sormayacaklar Öyle mi?'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'de Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmalarına ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Yani bir aday belirleyecekler, DEM’e soracaklar da İYİ Partiye sormayacaklar var mı böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Dervişoğlu'ndan 'Adaylık' Sitemi: 'DEM'e Soracaklar İYİ Parti'ye Sormayacaklar Öyle mi?'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir Hava Şehitliği'ne geldi. Burada partililerce karşılanan Dervişoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Dervişoğlu, daha sonra beraberindekilerle partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nın yapılacağı Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ne geçti.

'SİYASİ HIRSIZ DERLER'

İYİ Parti’den istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Ak Parti’ye geçen milletvekillerine dair konuşan Dervişoğlu; ‘’Birisinden borç para alsanız iade eder borcunuzu ödemiş olursunuz. Birisinden ceket alsanız, palto olsanız, kazak alsanız iade eder o borçtan kurtulursunuz. Ama milletten alınan oyu iade edemezsiniz, onun hakkını vermek mecburiyetindesiniz. Onun hakkını veremezsiniz işte size siyasi haramzade derler. Siyasi hırsız derler. Buna da katlanırsınız. Gidenin yolu açık olsun. Ama bu millete hesap vereceğini unutmasın.’’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'ya göre bir kez daha aday olamayacağına dikkat çeken Dervişoğlu;

"Türkiye'nin en büyük derdi yanlış yönetilmesi değil mi? 23 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor ve Türkiye'nin ilk kurtulması gereken kişi kim? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı adayı bile olamazken onun iştihanı kabartacak siyasi stratejileri devreye sokmak ana muhalefet partisine yakışıyor mu? Türkiye'nin en temel meselesini, CHP'nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkışması bu millete hakarettir." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ÇIKIŞI

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminde Cumhurbaşkanı adayı tartışmasının yer aldığını söyledi. "Türkiye'nin en temel meselesini CHP'nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkışması bu millete hakarettir bana göre." diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu millete diyor ki CHP, 'Efendim, ben kendi içimde adayımı belirleyeceğim. Bu millet de zaten benim belirlediğim adayı şayet desteklemezse, benim adayımı desteklemeyen de oyunbozan haline gelir.' Yani bir aday belirleyecekler, DEM Parti'ye soracaklar da İYİ Parti'ye sormayacaklar. Var mı böyle bir yağma Hasan böreği?

'BUNLARLA MUHATAP OLMAK İSTEMİYORUM'

Dün çıkmış biri diyor ki 'CHP aday belirlerken İYİ Parti'den görüş almasına gerek yok.' Bunlarla muhatap olmak istemiyorum ama hadlerini de bildirmek lazım. Biz zaten kimsenin işine karışmıyoruz ki. Biz iktidarın da bu muhalefet geçinenlerin de yanlışlarını milletle paylaşıyor ve onları millete şikayet etmek için yollara düşüyoruz."

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Ulucan'ın da katılımcılara hitap ettiği program, Dervişoğlu'na çiçek ve hediye verilmesiyle sona erdi.

Dervişoğlu'nun Gözleri Doldu, Sesi Titredi! Flaş Teğmen AçıklamasıDervişoğlu'nun Gözleri Doldu, Sesi Titredi! Flaş Teğmen AçıklamasıSiyaset

Kaynak: AA-ANKA

Etiketler
Müsavat Dervişoğlu CHP AKP İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı
Son Güncelleme:
Ödüllü Keman Sanatçısına Acı Veda! Laçin Akyol Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı Ödüllü Keman Sanatçısına Acı Veda!
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Turgutlu Ülkü Ocakları Eski Başkanı Evinde Ölü Bulundu Turgutlu Ülkü Ocakları Eski Başkanı Evinde Ölü Bulundu
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı
Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu
Ege Denizi'nde Büyük Endişe! AFAD Harekete Geçti, 3 Kent İçin Alarm Verildi... Korkutan Patlama ve Tsunami Detayı AFAD Toplandı, 3 Kent İçin Alarm Verildi