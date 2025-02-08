Dervişoğlu'ndan 'Adaylık' Sitemi: 'DEM'e Soracaklar İYİ Parti'ye Sormayacaklar Öyle mi?'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir Hava Şehitliği'ne geldi. Burada partililerce karşılanan Dervişoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Dervişoğlu, daha sonra beraberindekilerle partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nın yapılacağı Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ne geçti.

'SİYASİ HIRSIZ DERLER'

İYİ Parti’den istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Ak Parti’ye geçen milletvekillerine dair konuşan Dervişoğlu; ‘’Birisinden borç para alsanız iade eder borcunuzu ödemiş olursunuz. Birisinden ceket alsanız, palto olsanız, kazak alsanız iade eder o borçtan kurtulursunuz. Ama milletten alınan oyu iade edemezsiniz, onun hakkını vermek mecburiyetindesiniz. Onun hakkını veremezsiniz işte size siyasi haramzade derler. Siyasi hırsız derler. Buna da katlanırsınız. Gidenin yolu açık olsun. Ama bu millete hesap vereceğini unutmasın.’’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'ya göre bir kez daha aday olamayacağına dikkat çeken Dervişoğlu;

"Türkiye'nin en büyük derdi yanlış yönetilmesi değil mi? 23 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor ve Türkiye'nin ilk kurtulması gereken kişi kim? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı adayı bile olamazken onun iştihanı kabartacak siyasi stratejileri devreye sokmak ana muhalefet partisine yakışıyor mu? Türkiye'nin en temel meselesini, CHP'nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkışması bu millete hakarettir." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ÇIKIŞI

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminde Cumhurbaşkanı adayı tartışmasının yer aldığını söyledi. "Türkiye'nin en temel meselesini CHP'nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkışması bu millete hakarettir bana göre." diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu millete diyor ki CHP, 'Efendim, ben kendi içimde adayımı belirleyeceğim. Bu millet de zaten benim belirlediğim adayı şayet desteklemezse, benim adayımı desteklemeyen de oyunbozan haline gelir.' Yani bir aday belirleyecekler, DEM Parti'ye soracaklar da İYİ Parti'ye sormayacaklar. Var mı böyle bir yağma Hasan böreği?

'BUNLARLA MUHATAP OLMAK İSTEMİYORUM'

Dün çıkmış biri diyor ki 'CHP aday belirlerken İYİ Parti'den görüş almasına gerek yok.' Bunlarla muhatap olmak istemiyorum ama hadlerini de bildirmek lazım. Biz zaten kimsenin işine karışmıyoruz ki. Biz iktidarın da bu muhalefet geçinenlerin de yanlışlarını milletle paylaşıyor ve onları millete şikayet etmek için yollara düşüyoruz."

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Ulucan'ın da katılımcılara hitap ettiği program, Dervişoğlu'na çiçek ve hediye verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA-ANKA