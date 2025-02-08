Turgutlu Ülkü Ocakları Eski Başkanı Evinde Ölü Bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2016-2019 yılları arasında ilçe Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Cemal Gürefe evinde ölü halde bulundu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Cemal Gürefe’den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İtfaiye eşliğinde eve giren polis ekipleri, Turgutlu Ülkü Ocakları eski başkanı Cemal Gürefe'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Savcılığın incelemesinin ardından Gürefe’nin cansız bedeni cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA