Turgutlu Ülkü Ocakları Eski Başkanı Evinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2016-2019 yılları arasında ilçe Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Cemal Gürefe evinde ölü halde bulundu.

Turgutlu Ülkü Ocakları Eski Başkanı Evinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Cemal Gürefe’den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İtfaiye eşliğinde eve giren polis ekipleri, Turgutlu Ülkü Ocakları eski başkanı Cemal Gürefe'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Savcılığın incelemesinin ardından Gürefe’nin cansız bedeni cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Depremden Etkilenen Bölgelerde Okullar 14 Şubat'a Kadar Tatil EdildiDepremden Etkilenen Bölgelerde Okullar 14 Şubat'a Kadar Tatil EdildiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Ülkü Ocakları Manisa
Ödüllü Keman Sanatçısına Acı Veda! Laçin Akyol Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı Ödüllü Keman Sanatçısına Acı Veda!
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Bakanlık O İddialara Yanıt Verdi: Grand Kartal Otel 6 Aydır Kaçak mıydı? Grand Kartal Otel 6 Aydır Kaçak mıydı?
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı
Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu
Ege Denizi'nde Büyük Endişe! AFAD Harekete Geçti, 3 Kent İçin Alarm Verildi... Korkutan Patlama ve Tsunami Detayı AFAD Toplandı, 3 Kent İçin Alarm Verildi