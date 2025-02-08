Depremden Etkilenen Bölgelerde Okullar 14 Şubat'a Kadar Tatil Edildi

Yunanistan'ın Santorini, Ios, Anafi ve Amorgos adalarındaki okullar, hala depremler sebebiyle 14 Şubat'a kadar kapalı kalacak.

Depremden Etkilenen Bölgelerde Okullar 14 Şubat'a Kadar Tatil Edildi

Yunanistan adalarını sarsmaya devam eden sismik hareketlilik nedeniyle önlemler arttırılıyor. Yunanistan Altyapı Bakanlığı'na bağlı Deprem Planlama ve Koruma Örgütü (OASP) tarafından yapılan açıklamada, Santorini, Ios, Anafi ve Amorgos adalarındaki okulların en az 14 Şubat'a kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Kapalı alanlarda toplu etkinliklerden kaçınılması, terk edilen binalara girilmemesi ve limanlarda konaklamaktan kaçınılması istendi. Ayrıca kaya düşmesine karşı kritik bölgelerdeki trafiğe kısıtlama getirildiği belirtildi.

DEPREMLER SÜRÜYOR

Santorini ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanında 1 Şubat'tan bu yana en büyüğü 5.1 olmak üzere 800'den fazla deprem meydana geldi. Sismik aktivitenin volkanik değil, tektonik hareketlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis dün Santorini'ye yaptığı ziyarette acil durum hazırlık tesislerinde incelemelerde bulunurken, adanın güney bölgesinde acil tahliye rotası oluşturulması amacıyla 3 milyon euro tutarında finansman paketi açıklamıştı.

Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

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Kaynak: DHA

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