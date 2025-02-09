Mansur Yavaş'ın Ön Seçim Kararında Çok Çarpıcı 'İmamoğlu' Detayı

Gazeteci Talat Atilla'nın TV100'de sunduğu Pazar Siyaseti programında dikkat çeken bir Mansur Yavaş iddiası geldi. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Yavaş'ın CHP'nin ön seçime girmeyeceğini belirterek, İmamoğlu detayını açıkladı.

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Mansur Yavaş'ın Ön Seçim Kararında Çok Çarpıcı 'İmamoğlu' Detayı

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile Gazeteci Talat Atilla'nın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda Sinan Burhan, CHP'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ön seçimine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş'ın Ön Seçim Kararında Çok Çarpıcı 'İmamoğlu' Detayı - Resim : 1

'YAVAŞ SEÇİME GİRMEYECEK'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimde aday olmak istediğini vurgulayan Burhan, "Ekrem Bey bir an önce erken seçim yaptıracaktır" dedi. "Mansur Yavaş kaybedeceği bir ön seçime girmez" diyen Sinan Burhan, çarpıcı bir detayı şu sözlerle açıkladı: "Mansur Yavaş'ın ön seçimi kaybedeceği kesin. Mansur Bey'in yapacağı en akıllıca şey ön seçime girmemektir. Mansur Yavaş şunu yapacaktır: Birincisi ön seçime girmez. İkincisi Ekrem Bey'in hukuki sürecini bekler"

İmamoğlu'nun ceza alması durumunda Yavaş'ıb tek aday olarak seçime gireceğini belirten Burhan, "Ceza almazsa ve CHP'nin adayı olursa, Mansur Bey milliyetçilerle partilerle, merkez sağ partilerle onlarla beraber CHP'den yolunu ayırıp kendisi aday olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: TV100

Etiketler
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası
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