Çarpıcı 'Mansur Yavaş' İddiası: Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, henüz bir seçim olmamasına rağmen cumhurbaşkanı adayını belirleme kararı aldı. Parti, adayı belirlemek için ön seçim hazırlıklarına başladı.

Özel'in ön seçim için Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ikna edemediği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Nitekim Yavaş'tan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı adayını belirleme hazırlığına karşı olduğu söylenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu tartışmalara eleştirilerde bulundu. Yavaş, tek gündemin ekonomik kriz olması gerektiğini belirterek, "Siyasi gündeme ilişkin yanıtlarını aradığınız sorular var ama bu, halkın en önemli gündeminin önüne geçecektir. Bu basın toplantısını mesaj vermek için yaptım" dedi.

Özel, Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün bir araya gelecek. Ankara’da gerçekleşecek buluşmada ön seçim kararı ile ilgili itirazların ele alınıp orta bir yol aranması bekleniyor.

Kulislere göre birçok siyasetçi Yavaş’ın sadece CHP üyelerinin katılacağı bir ön seçime girmeyi doğru bulmayacağını belirterek, “Sayın Yavaş seçime girerek değil girmeyerek etkisini göstermek isteyebilir. Sahne dışında kalarak güç toplamaya devam eder. Ön seçimde de tüm üyeler oy kullanamaz. Verilmeyen her oy Mansur Bey’e yazar. Önümüzdeki 3 yıl çok şeye gebe” diyor.

Kaynak: Gazete Duvar