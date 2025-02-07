Tüm Gözler Mansur Yavaş'taydı... 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın siyasi baskısının artması sonrasında, henüz yaklaşan kesin bir seçim olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı adayını belirleme kararı aldı. Adayı parti içinde yapılacak ön seçimle belirleyeceklerini açıklayan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini zikretti.

'İKTİDAR YAPMIYORSA BİZ YAPARIZ'

Adayı şimdiden belirlemeye karşı olduğu ve ön seçim ile ilgili bir bildiri yayınlayacağı iddia edilen Mansur Yavaş, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Emeklilerin aldığı 14 bin lirayı büyük bir ücret sanıyorlar. Bu parayla emeklilerin iyi geçindiğini sanıp bunu kalıcı hale getireceğiz diyorlar. Bu ne demek? Hiç sokağa inmiyorlar, vatandaşı dinlemiyorlar. Eğer iktidar yapmıyorsa biz CHP'li belediyeler vatandaşa yardım götürürüz.

20 bin vatandaşa günlük 90 bin ekmek temin ediyoruz, bunlar hiçbir geliri olmayanlar. Bütün yardımlarımız şeffaf ve web sitemizde düzenli olarak güncelleniyor. Yaş almış emeklilerimizin evi kirada, başka işte çalışma imkanları yok. Emekliler normalde çocuklarına torunlarına hediye almak ister. Bırakın hediyeyi evdeki ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 65 bin emekliye 875 bin TL destek verdik. En azından iktidarın verdiğinden daha fazla destek veriyoruz.

'BİLEREK BU GÜNDEMLERİ YARATIYORLAR'

Son birkaç aydır yargının iktidarın sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. Televizyonlar hep bunu veriyor, zaten bunlar konuşulsun diye yapılıyor. "Ya da aday kim olacak" tartışmaları yapıyorlar devamlı. Bilerek bu gündemleri yarattıklarını düşünüyorum. Ama bizim gündemimiz yoksulluktur. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsak, bizim yapacağımız yoksula hizmet götürmektir. İktidarı değiştirmenin yolu bundan geçiyor.

Ülkede çay simit alınamayan bir yoksulluk var. Vatandaşımıza layık görülen maaş ortada, bunu halledemiyorsak iktidar olsak ne yazar? Vatandaşı aç bırakmamak için mücadele ediyoruz. Biz tüm destekleri iktidar bizi silkelediği halde yapıyoruz. Umudunuzu hiç yitirmeyin.

'BU TOPLANTIYI MESAJ VERMEK İÇİN YAPTIM'

Bizim gündemimiz belli. Bunun dışında hiçbir şeyin tartışılmasına izin vermememiz gerekiyor. Siyasi gündeme ilişkin yanıtları aradığınız sorular var ama bu halkın en önemli gündeminin önüne geçecektir. Bu basın toplantısını mesaj vermek için yaptım. Biliyorum siyasi gündeme ilişkin sorular var. Ancak bugün benim gündemim bu."

'ADAY' SORUSUNA 'EKONOMİ' YANITI

Mansur Yavaş, bir gazetecinin "CHP'nin aday tartışmasını kapatmak istediği söyleniyor, aday belirleme sürecinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile yapacağınız üçlü görüşmede tavrınız ne olacak?" sorusuna da "Emeklinin ve asgari ücretlinin sonuna kadar yanında olacağız" diye yanıt verdi.

Kaynak: Haber Merkezi