CHP’den ÖTV ve KDV Kaldırılsın Talebi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı’nın buğday ithalatıyla ilgili açıklamalarına değinerek Türkiye’de yüzde 96 oranında buğday yeterliliği olduğunu ancak buna rağmen Ukrayna ve Rusya’dan buğday alımı yapıldığını ifade etti.

Gürer, “Sayın Cumhurbaşkanı televizyona çıkıp diyor ki, ‘Bunların kafası basmaz. Biz buğdayı alıyoruz, un yapıyoruz, makarna yapıyoruz, yurt dışına satıyoruz, para kazanıyoruz.’ İyi de biz onu demiyoruz. Eline sağlık, satıyorsun da niye bizim çiftçi üretmiyor bunu? Türkiye'de toprak mı yok, çiftçi mi yok? 10 milyon ton ortalama yurt dışından buğday ithal edeceğimize bu buğdayı bizim çiftçimiz üretsin. 2024 yılında TÜİK verilerine göre Hububatta toplam 3 milyon 200 bin ton üretimiz düştü. Buna bakmak lazım. Dışa bağımlı değil, çiftçimiz üreten olmalıdır” şeklinde konuştu.

‘TARIM YENİDEN YAPILANDIRILMALI’

Tarımın yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade eden Gürer, temel felsefenin kendi kendine yeterliliği sağlamak olması gerektiğini ifade etti. Bunun yolunun kooperatifçiliği yeniden düzenlemekten geçtiğini belirten Gürer, Üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrası aşamalarda, tarımda yaşanan sorunlara çözüm üretecek bir yapılandırmayı oluşturacaklarını dile getirdi.

MAZOTTAKİ ÖTV VE KDV KALDIRILSIN TALEBİ

Mazot desteği konusunda da eleştiriler yönelten Gürer, çiftçilerin yılda yaklaşık olarak 3,5 milyar litre mazot tükettiğini belirterek bu mazota ÖTV ve KDC uygulaması nedeniyle 50 ila 50 milyar liralık bir ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

İktidarın çiftçiye 20 milyar lira mazot desteği verdiğini ancak 60 milyar lira geri para aldığını belirten Gürer, iktidarın mazottaki 20 milyar liralık desteği vermemesini ve ÖTV ile KDV’yi kaldırmasını; bu şekilde üreticinin maliyetinin düşürülmesini talep etti.