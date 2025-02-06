Ayakkabı Tamircilerinde 'Yoksulluk' Mesaisi

Türkiye'de ekonomik kriz her geçen gün artarken vatandaşın alım gücü azalıyor. Derin yoksulluk yurdun dört bir yanını sarmış durumda. İğneden ipliğe zam yağmuruna tutulan vatandaş için ayakkabı almak da neredeyse hayal oldu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayakkabı tamircileriyle bir araya geldi. Gürer, "Günlük tamir edilen ayakkabı sayısı bile ekonomik krizin boyutlarını açıkça gösteriyor” diye konuştu.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Ayakkabı Tamircilerinde 'Yoksulluk' Mesaisi

Vatandaş, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamla açlığa mahkum edildi. Yoksullukla mücadele etmeye çalışan dar gelirliler için yeni bir ayakkabı almak da imkansız oldu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Altunhisar ve Bor ilçelerinde ayakkabı tamircileriyle bir araya gelerek krizin tablosunu gözler önüne serdi.

Ayakkabı Tamircilerinde 'Yoksulluk' Mesaisi - Resim : 1

Gürer, ekonomik krizin vatandaşı köşeye sıkıştırdığını belirterek, “Ayakkabı tamir işi, ilçelerde ekonomik krizin etkisiyle çok rağbet görüyor. İnsanlar ayakkabılarını tamir ettirmek zorunda kalıyor çünkü yenisini alacak güçleri yok. Günlük tamir edilen ayakkabı sayısı bile ekonomik krizin boyutlarını açıkça gösteriyor” diye konuştu.

'KRİZ GÖRMEZDEN GELİNİYOR'

Gürer sözlerine şöyle devam etti:

“Ekonomik kriz, sadece enflasyon oranlarında değil, vatandaşın günlük hayatında tüm çıplaklığıyla hissediliyor. Ayakkabı tamircilerindeki yoğunluk, halkın çaresizliğini açıkça yansıtıyor. Bu sorunun çözümü, alım gücünü artıracak politikalar ve enflasyonu kontrol altına alacak adımlar atmaktan geçiyor. İktidar, ekonomik krizin bu sonuçlarını görmezden gelerek toplumu yalnızlığa terk ediyor.”

GÜNDE 200 ÇİFT AYAKKABI!

Bor ilçesindeki bir ayakkabı tamircisi ise durumun vahim olduğunu belirterek, “Günde 80, 100, 150, hatta 200 çifte kadar çıkıyor. Bundan 4-5 yıl önce bu rakamlar çok daha düşüktü. İnsanların alım gücü düştüğü için ellerindekini tamir ettiriyorlar. Genelde gençlerin spor ayakkabıları geliyor” dedi.

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