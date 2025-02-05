Yoksulluğun En Acı Görüntüsü: Yardım Kolisi Yere Düştü, Yaşlı Adam Elleriyle Tek Tek Topladı

Asgari ücretli 22 bin liraya emekli de 14 bin liraya mahkum edildi. Vatandaşın alım gücü her geçen gün düşüyor. Vatandaşın geçim mücadelesi giderek zorlaşıyor. Yoksulluğun en çarpıcı örneklerinden biri bu kez Aydın'da görüntülendi.

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adam, kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdü. Kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdükten sonra topladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Yaşlı adamın çabası yürek burktu.

TEPKİLER ÇIĞ OLDU

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Aydın Valiliği harekete geçti. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne kişinin bulunması için talimat verdi.

BAKIM EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Ekipler, görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan Maksut Yüzer (66) olduğunu belirledi. Kendisini ifade etmekte güçlük çeken yaşlı adam, ekiplere yalnız yaşadığını söyledi. Ekipler Yüzer'i, Kuşadası ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bakım merkezine yerleştirdi.

Kaynak: AA