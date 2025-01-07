Emekliler Sefalete Mahkum Edildi: WhatsApp'ta 'Yoksulluk' Grubu! 'Hayır Lokması Var Gidin Karnınızı Doyurun'

Milyonlar büyük bir geçim sıkıntısı yaşarken, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerine ise yalnızca yüzde 11,54 oranında zam yapılmasına tepki yağıyor. Sefalete mahkum edildiklerini söyleyen emekliler, Türkiye'nin dört bir yanında eylemler düzenliyor. Geçtiğimiz gün Mersin’de bir araya gelen 2021 Tüm Emekliler Sendikası ile Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi üyeleri, emekli maaşlarına yapılan zamları maket tabutlarla protesto ederek "hükümet istifa" sloganları attı.

'BİZE ÖLÜN DİYORLAR'

Önceki gün Kadıköy'de de maruz bırakıldıkları yaşam koşullarına tepki gösteren emekliler, "Bize ölün dediler, size ihtiyacımız yok dediler. Sizi artık sıktık sıktık, posanızı çıkarttık dediler, bir şeye yaramazsınız doğru mezarlığa. Utansınlar, bizi bu duruma düşürenler utansınlar... Poşete yüzde 100, emekliye yüzde 15, asgari ücrete yüzde 30 zam. Bizi aç bıraktılar" diye konuştu.

WHATSAPP GRUBU KURDULAR

Birçoğunun maaşı 21 bin liralık açlık sınırının altında kalan emekliler yoksulluk döngüsünde sıkışırken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, emeklilerin karnını doyurabilmek için lokma hayırlarını bile takip ettiğini ve yalnızca bunun için WhatsApp grubu kurduklarını açıkladı.

'HAYIR LOKMASI VAR GİDİN KARNINIZI DOYURUN'

Sözcü'ye konuşan Turhan Çömez, "Emekliler aç sefil, ısınmak için alışveriş merkezlerine gidiyor. Kendi aralarında WhatsApp grupları kurdular. Cami önlerinde ya da taziye evlerindeki hayırları birbirlerine haber verip oralara gidiyorlar. Yakını vefat eden veya hayır yapmak isteyen insanların dağıttığı yiyeceklerin peşinde koşmaya mahkum edildiler, çok üzücü bir durum. Bizim Balıkesir’de Zağnos Paşa cami var. ‘Önünde lokma hayrı var gidin karnınızı doyurun’ diye mesajlaşıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: Sözcü