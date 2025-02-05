Bu Peynirleri Yemeden Önce Bir Kez Daha Düşünün: Raftaki Tehlikeye Dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tesis edebilmek amacıyla sürdürdüğü denetimler kapsamında, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak süt ürünlerinde 11 firmanın piyasaya arz ettiği ürünlerde yapılan hileler kamuoyuyla paylaşıldı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Bu Peynirleri Yemeden Önce Bir Kez Daha Düşünün: Raftaki Tehlikeye Dikkat!

Bakanlık yetkililerin piyasaya sürülen ve vatandaşların sıkça tükettiği ürünlere yönelik denetimleri sürüyor. Denetimler kapsamında süt ve süt ürünleri kullanılarak yapılan kaşar peynir, lor peyniri, yoğurt, beyaz peynir ve eritme peynirlerde yapılan ihlaller ifşa edildi.

Yapılan denetimler kapsamında vatandaşlara satılan ürünlerde bitkisel yağ, nişasta ve düşük yağ oranı sorunları bulundu.

Denetimler kapsamında 11 farklı markanın ürünleri, yapılan hileler nedeniyle listede kendine yer buldu.

Bu Peynirleri Yemeden Önce Bir Kez Daha Düşünün: Raftaki Tehlikeye Dikkat! - Resim : 1

İŞTE O FİRMALAR VE ÜRÜNLERİ

Efeköy Gıda Hayvancılık Üretim Pazarlama Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen Efeköy Gıda markalı taze yağlı lor peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

Alan Süt Ürün. İmalat ve Paz. Ltd. Şti firması tarafından üretimi yapılan Azra markalı sade yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta çıktı.

Yeşilçay Süt Ürünleri Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti. adlı firma tarafından üretilen Yeşilçay markalı Yeşilçay az yağlı taze beyaz peynirde düşük yağ oranı tespit edildi.

Aksaray Üçler Süt ve Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firması tarafından üretimi yapılan ve Süttanesi markasıyla piyasaya sunulan tam yağlı taze kaşar peynirde düşük yağ oranı bulundu.

Eray Süt Et Yem Nakliyecilik ve Kömür Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. firması tarafından piyasaya sürülen Anadolu Cihangir markalı yağlı taze beyaz peynirde de düşük yağ oranı tespit edildi.

Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. firması tarafından üretilen Kılınç markalı 17 kilogramlık tam yağlı taze beyaz peynirde de düşük yağ oranı çıktı.

Erenler Süt ve Süt Ürünleri-Onur Eren firmasının piyasaya sunduğu Trakya Bade Ela markası altında satılan tam yağlı taze eritme peynirde bitkisel yağ tespit edildi.

Sefa Süt Ürünleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretimi yapılan Sefa Süt Ürünleri Ltd. Şti. markalı tam yağlı olgunlaştırılmamış beyaz peynirde de yağ oranının belirtilenden düşük olduğu belirlendi.

Ünal Gıda ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi / Kayseri firmasının satışa çıkardığı ÜG Ünal Süt Ürünleri markasıyla vatandaşlara sunulan tam yağlı taze kaşar peynirde de düşük yağ oranı tespit edildi.

Koç Grup Et ve Süt Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasının ürettiği Vakfıkebir markalı yarım yağlı taze çörekotlu ayçekirdeği ve mısır çeşnili eritme peynirinden bitkisel yağ ve nişasta çıktı.

MONİ Süt ve Süt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen Özlüce markasıyla satışa çıkarılan 1 kilogramlık tam yağlı taze kaşar peynirde düşük yağ oranı ve bitkisel yağ; yine Özlüce markasıyla piyasaya sürülen 1 kilogramlık tam yağlı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Aynı firma tarafından üretilen ve Günkaş markasıyla piyasaya sunulan 1 kilogramlık tam yağlı taze kaşar peynirde bitkisel yağ ve nişasta; yine Günkaş markasıyla satılan 1 kilogramlık tam yağlı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

Bu Peynirleri Yemeden Önce Bir Kez Daha Düşünün: Raftaki Tehlikeye Dikkat! - Resim : 2

Bu Peynirleri Yemeden Önce Bir Kez Daha Düşünün: Raftaki Tehlikeye Dikkat! - Resim : 3

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