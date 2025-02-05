İsrail Tarafından 3 Türk Vatandaşının Öldürülmesiyle İlgili Soruşturma

Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan ve inşaat işçiliği yapan Hüseyin Kaya (53), iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir ile birlikte, İsrail'deki alacaklarını tahsil etmek amacıyla bir süre önce yurt dışına gitmeye karar verdi. Üç arkadaş, 9 Ocak’ta İstanbul’dan Lübnan’a hareket etti. Ancak 11 Ocak günü Lübnan üzerinden yasa dışı yollarla İsrail'e geçmeye çalışırken kendilerinden haber alınamadı.

Daha önce de sahte kimlikler kullanarak İsrail’e kaçak giriş yaptıkları ve burada iki ila üç yıl çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri öğrenilen üç Türk vatandaşı, yeniden aynı yolu denedi. Son temasları, Lübnan sınırındaki Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesinde gerçekleşti.

İsrail basını, 11 Ocak akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan üç kimliği belirsiz kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından hava saldırısıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu kişilerin Türk vatandaşı olabileceği ihtimali üzerine, Türkiye’nin Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri yerel yetkililerle temasa geçti. Yetkililerden alınan bilgilere göre, 11 Ocak’ta yaklaşık 20 kişilik bir grup, uluslararası bir insan kaçakçılığı organizasyonu aracılığıyla belli bir ücret karşılığında İsrail’e yasa dışı yollarla girmeye çalışıyordu. Kaçakçılar, grubun ilerleyebilmesi için canlı konum paylaşarak onları yönlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Özdemir, Kaya ve Baydenk’in İsrail’in düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Aileleri, insan kaçakçılığına aracılık edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA