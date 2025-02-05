Türk Mutfağının Olmazsa Olmazı Sahtekarların Kıskacında! İsimler Farklı, Tuzak Aynı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar ile taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünler listelerini güncelledi. Bakanlığın yayımladığı listede daha önceki listelerde olduğu gibi tağşiş ürünler arasında yine zeytinyağının yer alması dikkat çekti. Son yayımlanan listede, yeni marka ve üreticiler ifşa edildi. Zeytinyağların içine tohum yağlarının karıştırıldığı ve daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı tespit edildi.

İŞTE ZEYTİNYAĞINDA SAHTECİLİK YAPAN FİRMALARIN LİSTESİ

Firma: NİSAN BİYOKİMYA MEDİKAL ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK KIRTASİYE BİLİŞİM MATBAA TEKSTİL GIDA LTD. ŞTİ.

Marka: DOĞAKÖY

Ürün: SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (ERKEN HASAT)

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti No: 01

İl/İlçe: ÇANKAYA, ANKARA

Firma: TANEM TOHUM GIDA AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Marka: BİZİM YAĞCI

Ürün: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 LUygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti No: 09092020001

İl/İlçe: NİLÜFER, BURSA

Firma: MALİA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Marka: OLİVA MALİA

Ürün: AYVALIK ERKEN HASAT SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI - 500 ML

Uygunsuzluk: Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

Parti No: 10.2024

İl/İlçe: KARABURUN, İZMİR

Firma: SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ.

Marka: ZEYTİNADA

Ürün: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI - 5 LT

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti No: 008

İl/İlçe: SELÇUK, İZMİR

Firma: SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ.

Marka: AZM AYVALIK

Ürün: TAŞ BASKI SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI - 5 LT

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti No: 011

İl/İlçe: SELÇUK, İZMİR

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Sahte zeytinyağı tüketimi sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Gerçek zeytinyağını anlamak için birkaç basit yöntem bulunuyor. Örneğin, bir kaba zeytinyağı ve su koyup karıştırın. Hakiki gerçek zeytinyağı suda çözünmez ve damlacıklar halinde yüzeyde kalır. Bir diğer yöntem ise, zeytinyağının kokusu ve tadı da sahtesinden ayırt etmede önemli bir ipucu olarak öne çıkar.