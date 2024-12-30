CHP'li Bülbül Kalem Kalem Saydı... 'Yokluk, Yoksulluk ve Zamlar Yılı 2024'

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, yılın son haftasına girerken, sadece bir yılda fiyatlarda yaşanan değişimi anlattı. CHP’li Bülbül; dövizden akaryakıta, tüpten gıdaya, saray giderlerinden elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara kadar pek çok fiyatı karşılaştırdı.

'YOKLUK, YOKSULLUK VE ZAMLAR YILI'

CHP’li Bülbül, 2024 yılının acı tablosuyla ilgili şunları söyledi:

“2025 yılına girmemize kısa bir süre kala bu yıl yani 2024 yılına hep birlikte bakacağız. Yokluk, yoksulluk ve zamlar yılı olarak geçen bu yıl 86 milyon vatandaşı derinden etkiledi. Şimdi verilere bakacak olursak; Geçen sene bir yılbaşı paketi 595 lirayken bu sene aynı yılbaşı paketi bin 195 lira. Geçen sene bugün 29 lira 43 kuruş olan dolar, bugün 35 lira 25 kuruş. 32 lira 57 kuruş olan euro, bugün 36 lira 82 kuruş. Bin 970 lira olan gram altın, bugün 2 bin 962 lira. Geçen sene Benzin 35 lira 19 kuruş, Motorin 37 lira 75 kuruş, Otogaz 18 lira 93 kuruşken, bugün; Benzin 43 lira 60 kuruş, Motorin 44 lira 52 kuruş, Otogaz ise 27 lira 71 kuruş oldu.

'MUTFAK TÜPÜ 300 LİRA ARTTI'

Geçen sene 590 lira olan mutfak tüpü bugün 895 liradan satılıyor. Geçen sene bugün 1 kilogram beyaz peynir 155 lirayken bugün aynı peynir 209 lira. 5 litrelik zeytinyağı 179 lirayken, bugün aynı yağ 349 liradan satılıyor. 1 kilogram zeytin 235 lirayken, aynı zeytin 342 buçuk lira Organik 30’lu yumurta 245 lirayken aynı yumurta bugün 342 lira. 33 lira olan 1 litre süt bugün 45 liradan satılıyor.

'4 LİRA 80 KURUŞLUK ÇİKOLATA 10 LİRA OLDU'

Geçen sene 359 lira olan bir bebek maması bugün 589 liraya satılıyor. Anne, babaların eve giderken çocuklarına götürdüğü 1 adet çikolata geçen sene 4 lira 80 kuruşken bugün aynı çikolata 10 buçuk liradan satılıyor.

'SARAY BÜTÇESİ 12 MİLYARKEN BU SENE 17'YE ÇIKTI'

2023 yılında hem elektrik hem de doğalgaza yüzde 38 zam yapıldı. Saray’ın geçen sene bütçesi 12 milyarken bu sene yaklaşık 17 milyar oldu. Enflasyonun yıllık oranı yüzde 47’yken, Fiyat artışları böyleyken asgari ücreti yüzde 30 artırmak milyonlarca asgari ücretliyi ve ailesini açlığa terk etmektir.”

Kaynak: Haber Merkezi