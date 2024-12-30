En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı? 'Her Şeye Zam Var, Emekliye Yok'

2024’ün sonuna yaklaştığımız bu günlerde, en düşük emekli maaşı konusundaki belirsizlik de sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında “Acaba maaşlarımıza zam yapılacak mı, ne kadar zam yapılacak mı?” sorusu yükselirken, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, hükümete sert eleştirilerde bulundu.

"HÜKÜMET BU ÇIĞLIĞA SAĞIR KALIYOR"

Hasan Öztürk, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” söyleminin bir aldatmacadan ibaret olduğunu belirterek, “Dünyanın en büyük medeniyetlerinin doğduğu bu kadim toprakların insanı, bugün yoksullukla boğuşuyor. AKP’nin sunduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ masalları, ne yazık ki emeklilerimize bir ‘Emekli Yüzyılı’ vadedemiyor. Ömrünün son baharında olan milyonlarca insan açlık sınırında yaşam mücadelesi verirken, hükümet bu çığlığa sağır kalıyor." ifadelerini kullandı.

“HER ŞEYE ZAM VAR, EMEKLİYE YOK"

Öztürk, hükümetin ekonomi politikalarını, “Yandaş şirketlere kaynak ayırmayı biliyorlar, lüks harcamalardan vazgeçmiyorlar. Ama emekliye, emekçiye gelince kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Her şeye yüzde elli-yüz zam yapıyorsunuz, peki emekçiye, emekliye gelince neden eliniz titriyor? Bu adalet mi? Bu vicdan mı?” sözleriyle eleştirdi.

"EMEKLİLERİMİZİ KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

Hasan Öztürk, CHP’nin emeklilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, “AKP, milyonlarca emeklimizi kaderine terk etmiş olabilir, ama biz terk etmeyeceğiz. Onların insanca bir yaşam sürmesi için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı masallarına karnımız tok, gerçekçi çözümler istiyoruz!” diye konuştu.