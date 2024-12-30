İmamoğlu'ndan 'Belediyelere Haciz' Tepkisi: 'Böyle Davranırsanız Belediyeniz Bile Kalmayacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de açıklamalarda bulundu. SGK prim haczine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Belediyeleri 'silkeleme' tutumu milletin vicdanında mutlak cezalandırılacaktır. Bundan hiç kuşku duymuyorum. Dolayısıyla insanın hangi yetkiyle bunu söyleyebilir diye düşünüyorum, ben hiçbir yöneticilik ruhuma bunu sığdıramıyorum. Milletin malının korunduğu, millete ait olan kurumların yönetimiyle ilgili kişisel, bireysel bir hareket, bir cezalandırma yöntemiyle insan konuşur mu?" dedi.

BAKAN IŞIKHAN'A TEPKİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a göndermede bulunan İmamoğlu, "SGK borçlarını kaynağından kesecekmiş belediyelerin. Aferin, madalya aldı şimdi. Bir bakan daha madalya aldı. Ne büyük iş başardı değil mi? Kendisini ispat etti. Kime? Millete değil, bir kişiye. O kendini bir kişiye ispat ededursun, bir kendimizi milletimize ispat etmeye devam edeceğiz. Kaynağından kesecekmiş, belediyenin parasını. Özellikle CHP'li belediyenin parasını." dedi.

"KİŞİSEL KAYNAKLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR..."

Seçim öncesi döneme vurgu yapan İmamoğlu, "Diğerlerine nasıl para aktardıklarını anımsatalım. Unutmayalım bunları sevgili dostlarım. Seçimden önce seçerek kendi AK Partili belediyelerine para yollayarak 1 milyarın üzerinde seçim kampanyaları için Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneğinden bağış yaparak... Geri ödenmiyor bakın. Belediyelerin borçları o zaman vardı. Kullandıkları kaynağın kendi kişisel kaynağı olduğunu düşünüyorlar. " ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE BELEDİYENİZ BİLE KALMAYACAK'

"Sanırsınız ki ekonominin bütün sorunlarını, bizim SGK borçlarından keserek çözecekler. Millete verdikleri, acınacak durumda bıraktıkları, milletimizin daha da sefil olması için milletimize verdikleri asgari ücreti, sanırsınız ki SGK borçlarını tahsil ederek çözecekler. Halbuki SGK'nın bir yıllık cirosunun yüzde 2’si bile değil belediyelerin borçları. Ayıptır." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaldı ki bunların her birisi Türkiye'de… Tekrar ifade edelim. Bu borç, bütün belediyelerin borçları. CHP'li belediyelerin de değil yani. İstatistiğe baktığınızda, bunun için de bütün partiler var. Ama hep söylüyorum böyle davranırsanız, sizin Türkiye'de yönetecek belediyeniz bile kalmayacak. Bu millet size yetki vermeyecek böyle davrandığınız sürece.

"MUHATAP BİLE ALMAM"

Ben AK Partili, erdemli, elbette ki ahlaklı, elbette ki vicdanı çalışan, adalet terazisini ruhunda taşıyan birçok belediye başkanımızın dahi, diliyle söyleyemese de içinden, bütün bu tutum ve davranışları kınadıklarını hissedebiliyorum. Yani, ‘Bize düşmanlık mı yapıyorsunuz, iyilik mi yapıyorsunuz’ diye belediye başkanlarının içinden kınadıklarını biliyorum. 3-4 tanesi bana saldırıyor Türkiye'nin muhtelif yerlerinden. Onlar, görevli memur. Onlara veriyorlar metinleri, ‘Ekrem'e böyle hakaret et!’ Zannediyorlar ki hakaretlerine cevap vereceğim. Muhatap bile almam, yok kabul ederim. Çünkü sözleri değil.

O kadar da masumiyet çerçevesinde onları oturturum. Sözleri değil. Üzülürüm onlara, acırım onlara. Bir gün de böyle acınacak halleriyle, sırtlarını okşayarak onlara iyi ruhumu geçirmek için uğraşırım. Ne yapayım? Başka ne yapabilirim? Olsun. Onlar bizi değil, aslında vatandaşlarımızı cezalandırmaya devam ediyorlar. Ama biz, her şeye rağmen, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Engellere takılmayacağız. İşimizi yapacağız."

Kaynak: Haber Merkezi