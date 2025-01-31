Faturayı Gören Zangır Zangır Titreyecek! Yüzde 900 Zam Geldi

Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi'nde bir araya gelen esnaf, su fiyatlarındaki aşırı artışı protesto etti. "Soyguna hayır" sloganları atan grup, suyun en temel yaşamsal ihtiyaçlara dikkat edilerek, belediyenin bu zamları geri çekilmesi vurgulandı.

Bir esnaf, yaşanan fiyat artışının üretim yapan faaliyetler için büyük bir yük oluştuğunu belirttiğini söyledi:

Sanayi esnafının üretim yapabilmesi ve hizmetin uygulamaya devam edebilmesi için hayati öneme sahiptir. Belediyenin, fiyat artışını vergi ya da zam olarak açıklaması kabul edilemiyor. Bu, resmî yollardan haraç kırmak anlamına gelir. Belediyeler, halk için vardır ve halka hizmet vermek zorundadır.