Faturayı Gören Zangır Zangır Titreyecek! Yüzde 900 Zam Geldi
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde su faturalarına gelen fahiş zamlar, esnafı isyan ettirdi. Son üç ayda suya yüzde 900 zamgelmesi, işletme sahiplerini ekonomik olarak zor durumda bırakırken, esnaf yetkililerden acil çözüm talep etti.
Kaynak: İHA
Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi'nde bir araya gelen esnaf, su fiyatlarındaki aşırı artışı protesto etti. "Soyguna hayır" sloganları atan grup, suyun en temel yaşamsal ihtiyaçlara dikkat edilerek, belediyenin bu zamları geri çekilmesi vurgulandı.
Bir esnaf, yaşanan fiyat artışının üretim yapan faaliyetler için büyük bir yük oluştuğunu belirttiğini söyledi:
Sanayi esnafının üretim yapabilmesi ve hizmetin uygulamaya devam edebilmesi için hayati öneme sahiptir. Belediyenin, fiyat artışını vergi ya da zam olarak açıklaması kabul edilemiyor. Bu, resmî yollardan haraç kırmak anlamına gelir. Belediyeler, halk için vardır ve halka hizmet vermek zorundadır.
SU tipiNA 3 AYDA YÜZDE 900 ZAM!
Son üç ay içinde su faturalarındaki dramatik yükseliş, esnafın gücü zorlamış durumda. Suya gelen zam şu şekilde seyretti:
-Kasım bölgelerinde 1 ton su 19 TL
-Aralıktaki 1 ton su 119 TL
-Ocak 1 ton 171 TL
Ayrıca katı atık bedellerinin de benzer şekilde yükseldiği belirtildi. Katı atık bedeli şu şekilde fiyatlandırıldı:
-Kasım kasığı 83 TL,
-Aralık kas 600 TL,
-Ocak kalınlığı 900 TL.