AKP İstanbul'da Devir Teslim

AKP İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde partinin İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, görevi Osman Nuri Kabaktepe'den devraldı. AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen devir teslim töreni ile görev değişimi resmi olarak gerçekleşti.

İBB MESAJI

Törende konuşan Osman Nuri Kabaktepe, yeni yönetimin 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir kez daha başkan yapacağını; 2029 seçimlerinde işte başta ilçe belediyeleri olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yeniden AKP’ye kazandıracaklarına inandığını ifade etti.

Başkan Özdemir ise “Var gücümüzle emeğimizin, heyecanımızın tüm boyutunu sürecin içerisine katarak AKP bayrağımızı İstanbul'umuzla daha da yüksek noktalara taşıma gayretinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ BAŞKANDAN PAYLAŞIM

Öte yandan başkan Özdemir, yeni görevini devralmasının ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Özdemir ilk olarak Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret ederken, Fatih Sultan Mehmet’in ve İBB’nin eski başkanlarından Kadir Topbaş’ın kabirlerini ziyaret etti.

Görevimizin ilk gününe başlarken Eyüp Sultan Camii’nin manevi ikliminden istifade ettik. İkinci durağımız, cihan imparatoru Fatih Sultan Mehmet Han’ı ebedi istirahatgâhında ziyaret etmek oldu. Son olarak İstanbul’un son çeyreğinde çok önemli katkılar sunmuş merhum başkanımız… pic.twitter.com/AbJARF0fxj — Abdullah Özdemir (@abdullahozdemir) February 8, 2025

Kaynak: İHA