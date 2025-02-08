AKP İstanbul'da Devir Teslim

AKP’de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde yeni yönetim seçildi. Bugün, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleşen törenle yeni il başkanı Abdullah Özdemir, görevi Osman Nuri Kabaktepe’den devraldı.

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AKP İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde partinin İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, görevi Osman Nuri Kabaktepe'den devraldı. AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen devir teslim töreni ile görev değişimi resmi olarak gerçekleşti.

AKP İstanbul'da Devir Teslim - Resim : 1

İBB MESAJI

Törende konuşan Osman Nuri Kabaktepe, yeni yönetimin 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir kez daha başkan yapacağını; 2029 seçimlerinde işte başta ilçe belediyeleri olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yeniden AKP’ye kazandıracaklarına inandığını ifade etti.

Başkan Özdemir ise “Var gücümüzle emeğimizin, heyecanımızın tüm boyutunu sürecin içerisine katarak AKP bayrağımızı İstanbul'umuzla daha da yüksek noktalara taşıma gayretinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul'da Devir Teslim - Resim : 2

YENİ BAŞKANDAN PAYLAŞIM

Öte yandan başkan Özdemir, yeni görevini devralmasının ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Özdemir ilk olarak Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret ederken, Fatih Sultan Mehmet’in ve İBB’nin eski başkanlarından Kadir Topbaş’ın kabirlerini ziyaret etti.

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Kaynak: İHA

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