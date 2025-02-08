'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu'na katıldı. Özel, program sonrasında da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP lideri, iktidarın muhalefete yargı baskısı, partisinin aday belirleme süreci ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ihanet" açıklamalarıyla ilgili konuştu.

'SİYASETİMİZİ GAYRİ AHLAKİ YERE ÇEKMEK İSTİYORLAR'

Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Erdoğan salon seviyor. Ben kendisini sokağa çağırıyorum. Salonları kendi atadıklarıyla dolduruyor. İl kongreleri atanmışların doldurulduğu, Erdoğan'ın alkışlandığı, kendisinin de o alkışları milletin teveccühü zannettiği yerler.

Yapılan seyyar giyotini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Sürekli birilerine saldırıyor. Kendince çemberi daraltıp en son İmamoğlu'nu da ifadeye çağırdı. Bunun üstünden gerilim yaratıyor. Sanatçıların 12 sene önceki görüntülerini RTÜK'ten istiyorlar. Bizim seçmene hürmeten doğru zemindeki siyasetimizi gayri ahlaki seviyeye çekmeye çalışıyorlar."

'EKREM VE MANSUR BEYLERLE YARIN GÖRÜŞECEĞİZ'

CHP'nin aday belirleme süreci ile ilgili merak edilenlere yönelik Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ederek "Yarın Ekrem Bey ve Mansur Bey ile uygun bir zamanda içinde bulunduğumuz durum ve süreci görüşeceğiz" dedi.

'O FOTOĞRAF DEĞİŞİRSE TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRÜRLER'

"Ekrem Başkan ile Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin elini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürürler" diyen ana muhalefet lideri, "Mansur Başkan'ı da Ekrem Başkan'ı da bu sürecin kuvvetli isimleri olarak çok önemsiyoruz. Süreç hiç kimseyi dışlamayacak, demokratik, katılımcı ve kapsayıcı şekilde yürütülecek" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NA HİÇ İHANET ETMEDİM'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam katıldığı yayında, Kurultay'daki "Sırtımdan hançerlendim" sözlerine açıklık getirmesi de Özgür Özel'e soruldu. CHP lideri, Kılıçdaroğlu'nun "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir" sözleri için "Onlar hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü, hiç etmedim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi